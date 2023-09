Portugalec Rui Costa (Intermarche-Circus-Wanty) je v nedeljo zmagal na 15. etapi španske pentlje. Na trasi od Pamplone do Lekunberrija (158,2 km) je bil najmočnejši med ubežniki. Med favoriti ni prišlo do obračunavanj, tako da je slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) ohranil drugo mesto v skupnem seštevku.

V njem še naprej vodijo trije kolesarji Jumbo-Visme. Prvi je Američan Sepp Kuss, ki ima pred Rogličem 1:37 minute naskoka, tretji pa je z zaostankom 1:44 Danec Jonas Vingegaard.

Po današnji etapi kolesarje v nadaljevanju čakata še dva zaporedna ciljna vzpona, in sicer Angliru v 17. in Cruz de Linares v 18. etapi.