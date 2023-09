V to solato se noro zaljubiš! V njej so koščki odlične zelenjave, ki se je med peko preobrazila od dolgočasne zelenjave do popolne pečene poslastice. Če še ne veste – zelenjava VEDNO zasije s peko, saj dobi neverjetno bogat okus. V enostaven preliv vmešamo še s peko zmehčan česen in okusi so božanski. Za tisto piko na i in za malo kremnega učinka, pa v solato dodamo še nekaj koščkov fete. Noro dobro!

V tej solati najdemo:

PEČENO ZELENJAVO – Na koščke narežemo jajčevec, bučko in papriko. Vse prelijemo z oljem, dodamo malo sesekljanega rožmarina ter poper in sol in pečemo približno 30 minut, da se zelenjava zmehča in že malo obarva, kajti ravno v tej barvi se skriva ogromno okusov.

ČESNOV PRELIV – Poleg zelenjave spečemo še česen. Tri stroke olupimo, dodamo malo olja, soli in popra ter jih zavijemo v culico. V času, ko se zelenjava peče, se popolnoma zmehča tudi česen. S takšnim postopkom česen izgubi ves tisti oster surov okus in postane sladkasta česnova poslastica. V prelivu je potem le še olje, vinski kis ter sol in poper. Res enostavno, pa tako zelo dobro. V skrajnem primeru, če se vam s česnom takole ne da ukvarjati, lahko v preliv dodate malo česna v prahu.

FETO – Feta je odlična spremljava vsem ostalim okusom. Ne le, da doda slano noto, poskrbi še za kremni efekt, saj se feta prav lepo razporedi po vsej tisti zelenjavi, ko jo vmešamo v solato. Če fete nimate, lahko dodate tudi mehak kozji sir.

Priprava te solate je zelo enostavna. Zelenjavo narežemo, nežno začinimo, nato pa pustimo, da pečica opravi svoje. Na koncu na hitro pripravimo še preliv, ga prelijemo čez zelenjavo, nežno premešamo, dodano še malo fete in to je vsa umetnost. Tako zelo enostavno, pa tako zelo dobro. Ta solata je torej še en dokaz, da je enostavno velikokrat res najboljše.

To solato lahko pripravite tudi vnaprej, v hladilniku lahko počaka kak dan, potem se bo pa zaradi preliva preveč zmehčala.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2-4 osebe)

Sestavine za zelenjavo:

1 večja zelena bučka

1 večji jajčevec

1 (rumena) paprika

2 žlici olja

1 vejica svežega rožmarina (ali 1/2 žličke sušenega)

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

1 košček fete

Sestavine za preliv:

3 stroki česna (pečenega z zelenjavo, glejte recept)

4 žlice olja

2 žlici (vinskega) kisa

1 žlica vode

1/2 žličke soli + 1 ščepec

1/4 žličke popra + 1 konica noža

PRIPRAVA

Pečico segrejte na 195°C.

Česnove stroke olupite, položite na kos folije, nato pa pokapajte z nekaj olja in potresite s ščepcem soli in konico noža popra. Folijo zložite v culico, da je česen neprodušno zaprt, da se bo med peko lepo zmehčal in ne izsušil.

Bučko, jajčevec in papriko očistite in narežite na kockice. Vso zelenjavo pokapajte z oljem, potresite s soljo in poprom ter sesekljanim rožmarinom, nežno premešajte in v enem sloju razporedie na pekač, za lažje čiščenje obložen s papirjem za peko.

K zelenjavi položite culico s česnom ter pekač postavie v prej ogreto pečico za približno 30 minut. Zelenjavo vmes enkrat premešajte. Po dvajsetih minutah že lahko začnete gledati, če je zelenjava zmehčana in ima že nekaj barve, ker je od pečice odvisno, koliko časa se bo zelenjava pekla. Pečeno zelenjavo vzemite iz pečice in pustite, da se ohladi – lahko tudi kar na pekaču.

Ko je zelenjava pečena, iz culice previdno vzemite česen in ga zmečkajte z vilico. Moral bi biti popolnoma mehak. Česnovo kremo s preostalimi sestavinami za preliv združite v kremast preliv.

Zelenjavo stresite v skledo, jo prelijte s prelivom in nežno premešajte. Potresite jo s feto in postrezite.