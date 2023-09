Maroškim reševalcem pri iskanju pogrešanih pomagajo še ekipe iz Španije, Velike Britanije, Katarja in Združenih arabskih emiratov. »Največji izziv so odročna območja, ki so težko dostopna,« je dejala vodja španske reševalne ekipe Annika Coll.

Potres je uničil celotne vasi ob vznožju gorovja Atlas, kjer nadaljujejo iskanje pogrešanih. Reševalci svarijo, da je vse manj možnosti, da bodo po treh dnevih še našli preživele, a da upanje ostaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na prizadetem območju se sicer ljudje pritožujejo nad pomanjkljivim odzivom, zaradi česar so se številni prostovoljci samoorganizirali pri razdeljevanju hrane in nujnih potrebščin.

Premier Maroka Aziz Akhannouch je v ponedeljek medtem sporočil, da bodo državljani, ki so izgubili domove, prejeli odškodnino. Podrobnosti ni navedel.

Med prizadetimi pa so tudi otroci. Trenutno pri Skladu ZN za otroke (Unicef) še nimajo podatkov o številu mrtvih in poškodovanih otrocih, ocenjuje pa, da je prizadetih okoli 100.000 otrok. Otroci namreč predstavljajo približno tretjino prebivalstva. V potresu je bilo uničenih več tisoč domov, zaradi česar morajo sedaj družine spati pod milim nebom, dodajajo pri Unicefu po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.