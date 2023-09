Uradna podelitev certifikata projektu Pot pisateljic, ki je posvečen avtoricam z začetka 20. stoletja, je bila sicer že oktobra lani na grški Kreti, tokratne slovesnosti v dvorani slovenskega parlamenta pa se bodo udeležili člani združenja iz šestih držav, predstavniki lokalnih skupnosti in vidni gostje, so sporočili iz Foruma slovanskih kultur.

Zbrane bosta poleg Urške Klakočar Zupančič in Andreje Rihter nagovorili še predsednica odbora DZ za kulturo in vodja delegacije DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope Tamara Vonta in generalna direktorica direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Špela Spanžel.

Za kulturni program bosta poskrbeli Aleksandra Naumovski Potisk (klavir) in Martina Burger (sopran) s samospevi na poezijo slovenskih pesnic 19. stoletja.

Pot pisateljic je prva med 48 kulturnimi potmi Sveta Evrope, ki ima sedež v Sloveniji. Cilj Poti pisateljic je povezati dela in življenja evropskih pisateljic, jih občinstvu predstaviti z dinamičnimi in navdihujočimi aktivnostmi ter obenem poglobiti strokovno, kulturno in turistično raziskovanje ženske literature pa tudi lokacij in življenjskih zgodb, ki so v veliki meri prispevale k oblikovanju evropskih vrednot in današnjih družbenih ureditev.

Iz Slovenije so v Pot pisateljic vključene pisateljica Zofka Kveder (1878-1926) ter pesnici Lili Novy (1885-1958) in Ljubka Šorli (1910-1993). Poleg njih so vključene še književnice iz Bolgarije, Črne gore, Poljske, Srbije in Rusije.

Snovanje nove kulturno-turistične poti se je pred šestimi leti začelo razvijati na pobudo mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur. Konec leta 2020 je bilo formalno ustanovljeno in registrirano združenje Pot pisateljic. Slednje ima svoj sedež v Vili Zlatica v Ljubljani. Povezuje okoli 15 partnerskih organizacij, tudi nekaj iz Slovenije.