Turška zveza jamarskih raziskovalcev je na družbenem omrežju X zapisala, da so uspešno končali operacijo reševanja, in se zahvalila vsem, ki so sodelovali. Po poročanju medijev se Dickey glede na razmere počuti dobro.

Američan velja za priznanega speleologa in je bil del mednarodne ekipe raziskovalcev, ki so na jugu države raziskovali jamo Morca. 40-letnik je 2. septembra na 1250 metrih globine nepričakovano utrpel krvavitev želodca. Kolegi so ga takrat uspeli spraviti do tabora na 1000 metrih globine. Že prejšnji teden so se do njega v jamo uspeli prebiti zdravniki, ki so mu med drugim morali dati transfuzijo krvi.

Reševalna operacija je bila zelo kompleksna, saj je bilo treba do površja prečkati kar nekaj zelo ozkih delov, medtem ko je bil Dickey na posebnih nosilih. Ponekod so ga morali iz jame vleči vertikalno. Pomočniki so tako Dickeyja iz jame prenašali zelo počasi. Vedno znova pa so se morali ustavljati v začasnih taborih, da se je Američan spočil. Čeprav so sprva računali, da bo reševalna akcija trajala okoli 14 dni, so jo zaradi intenzivnega dela reševalcev uspešno končali prej.

Pri operaciji je sodelovalo več kot 150 mednarodnih reševalcev, med drugim iz Italije in Madžarske.