Največji slovenski teniški turnir v Ljubljani, WTA Zavarovalnica Sava, se je začel z najslabšim scenarijem, čeprav so bile okoliščine še dan pred tekmo idealne. Tamara Zidanšek je tretjič v karieri zmagala na turnirju serije WTA 125 v Bariju, ki je po kakovosti enak ljubljanskemu, Trg republike se je bohotil z oranžno barvo osrednjega igrišča. Nanj sta včeraj dopoldne stopili prva nosilka Anna Karolina Schmiedlova in Nigina Adbuarimova. Slovakinja in Uzbekistanka sta odigrali le tri igre, nato pa so organizatorji po posvetu obeh igralk, sodnika, direktorja turnirja Gregorja Krušiča in nadzornice WTA odločili, da dvoboj zaradi premehkega terena prekinejo, celoten spored Arene Mime Jaušovec pa preselijo v Tivoli. Visokoleteči cilji promocije tenisa v metropoli so se sesuli v prah, prihodnost osrednjega igrišča pa ostaja negotova.

»Ves čas smo v navezi z izvajalcem, ki dejansko ni kriv za stanje igrišča. Dejstvo je, da smo želeli začeti pripravljati igrišče prejšnjo soboto, a smo zaradi znanih razlogov zamenjave lokacije iz parka Zvezda na Trg republike igrišče začeli postavljati šele pred petimi dnevi. Glavni vzrok težave je čas,« je pojasnil Krušič. Na vprašanje, zakaj se niso odločili, da bi na osrednjem igrišču igrali kasneje, pa je odgovoril: »Bila so tudi razmišljanja v to smer, a smo verjeli, da smo se odločili pravilno in strokovno.« Ker je bil v Tivoliju tudi podjetnik Miroslav Janjić, ki je postavil igrišča, smo stopili do njega. Uvodoma nam je dejal, da v sezoni postavil okoli 35 igrišč, pa reklamacije še ni imel. Poudaril je, da je delal igrišča tudi za Akademijo Novaka Đokovića. »Vse smo naredili, kot je treba, težava je čas, kar že ves čas poudarjam. Verjamem, da bodo igrišča od srede naprej takšna, kot morajo biti.«

Spektakel se zatika

»V nedeljo sem na tiskovni konferenci pred začetkom turnirja izpostavil, da Arena Mime Jaušovec ni v najboljšem stanju, a ne do te mere, da ne bi mogli izpeljati zastavljenega sporeda. Izkazalo se je, da igrišče ni pripravljeno za igranje na najvišji ravni, zato smo se odločili, da nadaljujemo s pripravo. Poklicali smo dodatnega strokovnjaka iz Slovenj Gradca, ki je dejal, da je vprašanje časa, kdaj bo pesek prijelo skupaj in bo nared za igranje. Zato računamo, da bomo na Areni Mime Jaušovec nadaljevali z igranjem in izpeljali turnir, kot smo si zadali. V teoriji je sicer možno, da igrišče tudi v kasnejših dneh ne bi omogočilo igranja, a o tej možnosti ne razmišljamo. Bomo pa vsem, ki so kupili vstopnice za osrednje igrišče, denar vrnili,« je nadaljeval Gregor Krušič ter dodal, da je bilo igrišče številka 8 v Tivoliju ves čas pripravljeno za morebitno prestavitev lokacije ali za primer, da osrednjega igrišča v središču Ljubljane zaradi vseh zapletov pred turnirjem ne bi bilo. »Želeli smo prezentirati in manifestirati spektakel, ki se nam trenutno zatika. Garali bomo naprej, da zaključimo tako, kot smo si zadali,« je zaključil Krušič.

Tivoli se je sicer včeraj bohotil v krasni podobi, a se ni bilo mogoče znebiti občutka, da je dogajanje izven ljubljanskega središča umetno, saj naj bi bilo središče dogajanja pred parlamentom. Nekaj deset gledalcev je sicer pospremilo boje slovenskih igralk, med katerimi je presenetila Pia Lovrič, ki je s 6:4, 6:2 premagala Madžarko Natalio Szabanin ter dosegla najpomembnejšo zmago v karieri. »Predlani sem v Portorožu izgubila v prvem krogu proti Alison Riske, ko sem pokazala eno svojih najboljših iger. Letos sem šla korak naprej. Tekmico sem poznala iz mladinske kategorije, vedela sem, da moram ostati potrpežljiva, ter se načrta v popolnosti držala. Občutek po zmagi je odličen, saj sem bila uspešna pred sorodniki in prijatelji, ki so me bodrili skupaj z drugimi navijači,« se je veselila Pia Lovrič.

V boj slovenska šesterica

Domžalčanka se bo v drugem krogu najverjetneje pomerila s Tamaro Zidanšek. »Že nekaj tednov igram dobro. Tudi tekme, ki sem jih izgubila, so bile zelo tesne, potem ko mi je zmanjkalo nekaj sreče. Veselim se dvoboja s Tamaro, ki je v Bariju dokazala, da je odlično pripravljena. To je zame nagrada, da se lahko pokažem v lepi luči ter igram sproščeno,« je nadaljevala Pia Lovrič, ki se želi ob koncu leta prebiti med najboljših 350 igralk, medtem ko bo po včerajšnji zmagi na lestvici WTA napredovala na 460. mesto, kar bo njena nova najvišja uvrstitev.

Slabše jo je včeraj v uvodnem krogu odnesla Nina Potočnik, ki ni imela možnosti proti Španki Alioni Bolsova. Zmagovalka letošnjega turnirja serije ITF 60 v Kopru je bila boljša s 6:2, 6:3. »Ne najdem prave igre. Trn v peti mi povzroča težave. Delala sem preveč napak. Nasprotnica je bila trdoživa. Prevzela sem pobudo, a pravih občutkov ne najdem,« je priznala Nina Potočnik, lanska junakinja zmage v pokalu Billie Jean King proti Kitajski. Medtem ko se je na osrednjem tivolskem igrišču od konkurence dvojic poslovila Kaja Juvan, je nasprotnem igrišču opravila trening slovenska moška reprezentanca, ki se bo v petek in soboto merila na dvoboju Davisovega pokala proti Luksemburgu. Za kratek čas se nam je pridružil tudi Blaž Kavčič, trener Tamare Zidanšek, ki je pripotoval naravnost iz Barija, kjer se je Konjičanka veselila turnirske zmage. Danes bo v Tivoliju med posameznicami igralo šest Slovenk, in sicer Dalila Jakupović, Ela Nala Milić, Živa Falkner, Veronika Erjavec, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan.