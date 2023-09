Bil je dan kot danes

Bilo je pozno poletje kot danes, le da pred tremi leti. Bila je kolumna kot tale in v njej sem napisala, kako je v našem sadovnjaku konec avgusta vzcvetela šampanjska reneta, jablana. »Na nizkem severnem pobočju v eni najbolj meglenih in deževnih dolin štajerskega podeželja – na koncu poletja, ki je namesto s soncem obdarjalo z vesoljnimi potopi – je vzcvetela jablana. Pravkar. Zdaj. Prejšnji petek. Počasi se odpira in diši, kakor da bo jutri maj.« Bil je bralec, ki ga je zapisano tako razburilo, da je v uredništvu prosil za zvezo in se oglasil, češ, ne šalite se, mlada dama (točno tako se je izrazil: najprej mlada in potem dama). Kolumne v resnih časopisih zahtevajo jasno zvezo z resničnostjo, premislek in ogibanje lažem; cvetje v jeseni je neka druga šala, ne mešajte jablan v ta film.