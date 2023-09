V nedeljo so nigerski pučisti, ki so 26. julija z oblasti odstranili demokratično izvoljenega predsednika Mohameda Bazouma, obtožili Francijo, da v več zahodnoafriških državah zbira vojsko, s čimer naj bi Pariz grozil z vojaškim posredovanjem skupaj z Nigerijo in drugimi zaveznicami v regiji. Hunta pa je v svojem sporočilu po televiziji ponovno zahtevala odhod 1500 francoskih vojakov iz Nigra. Za vojake in francoskega veleposlanika je že od začetka avgusta zahtevala, da do 2. septembra zapustijo državo. V Parizu odgovarjajo, da bi to lahko zahteval samo zakoniti predsednik Bazoum.

Premik poslabšal razmere

Situacija 1500 francoskih vojakov in veleposlanika se je te dni še poslabšala, saj je več sto ameriških vojakov, uradno »zaradi varnostnih razlogov«, zapustilo oporišče v glavnem mestu Niamey, v katerem so bili nastanjeni skupaj s francoskimi. Umaknili so se tisoč kilometrov severovzhodno v svoje oporišče, od koder so v zadnjih letih pošiljali obveščevalne podatke francoski in nigerski vojski, ki sta bili tudi zato precej uspešni v boju proti džihadistom. ZDA, ki so do pučistov bolj spravljive, pa s sedanjim umikom iz Niameya kažejo, da se distancirajo od Francije, ki hunte še naprej ne priznava, čeprav je prejšnji teden na skrivaj začela pogajanja s pučisti o umiku iz Nigra. Francija je osamljena tudi zato, ker pri spodbujanju Nigerije in drugih demokratičnih zahodnoafriških držav k napadu na Niger in vrnitvi oblasti Bazoumu nima podpore niti v EU.

Motiv pučov umik vojske

Glavni cilj pučistov, ki ga podpira velik del prebivalstva z množičnimi demonstracijami v Niameyu, je umik francoskih vojakov. Tudi državna udara v Maliju (2021) in Burkini Faso (2022) sta imela glavni motiv v tej zahtevi množic in francoska vojska se je že umaknila iz obeh držav. Tudi v puču v Gvineji (2022), ki je še ena država v zahodni Afriki, je pomembno vlogo odigralo protifrancosko vzdušje. Gre za odziv na huda ponižanja v času kolonialne vladavine do leta 1960. Poleg tega v Sahelu danes med mladimi, ki so brez prave prihodnosti (tudi zato mnogi prestopajo med džihadiste) ob demografski eksploziji, prevladuje prepričanje, da so najrevnejši del sveta zato, ker jih je Francija tako zelo izropala in ker jih še naprej gospodarsko izkorišča.

Razlike v primerjavi z britanskimi kolonijami Vsekakor so Francozi, drugače kot Britanci, obdržali vojaška oporišča v večini afriških kolonij in Francija se je že večkrat z vojsko vmešala v notranje zadeve držav, a ne vedno tako hvalevredno kot leta 2013 v Maliju. Sedanje francoske zahteve po ponovni vzpostavitvi demokracije pa v Nigru razumejo kot vzvišen diktat s strani nekdanjega kolonialnega gospodarja, ki tolerira diktaturo v Čadu.