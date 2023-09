Zadrževalnik na Tunjščici bi lahko zgradili do leta 2026

Tudi katastrofalne avgustovske poplave so pokazale, da bi ureditev suhega zadrževalnika na Tunjščici pripomogla k zmanjšanju pritoka Tunjščice in Pšate. Občina Komenda se že od leta 2017 trudi prepričati institucije, da bi hitreje pristopile k projektu, in država je, kot kaže, le prisluhnila. Zadrževalnik naj bi dokončali v treh letih, vrednost investicije naj bi se gibala med tremi in petimi milijoni evrov.