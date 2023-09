#intervju Ibrahim Mahama, umetniški vodja 35. Grafičnega bienala Ljubljana: V svetu brez duše nima smisla živeti

Vsebinsko zasnovo letošnjega Grafičnega bienala Ljubljana, ki se pod naslovom Iz praznine so prišli darovi kozmosa začenja v petek, je pripravil znani ganski vizualni umetnik Ibrahim Mahama (1987), eden najbolj vplivnih sodobnih afriških ustvarjalcev. Slovi zlasti po svojih obsežnih instalacijah, v katerih različne rabljene predmete ali materiale kritično postavlja v nove kontekste in s katerimi se je predstavil na najbolj uglednih svetovnih razstaviščih – na osrednji razstavi letošnjega arhitekturnega bienala v Benetkah si je na primer mogoče ogledati njegovo delo Parlament duhov (2019), svojevrstno repliko ganskega parlamenta, sestavljeno iz lesenih stolov, nabranih iz železniških vagonov drugega razreda, dotrajanega šolskega pohištva ter arhivskih dokumentov. Deluje tudi kot slikar in kipar.