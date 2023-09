Policisti nezadovoljni s premeščanjem po ukinitvi schengna

Policisti, ki so do januarja letos, do ukinitve schengenske meje, delali na mejnem prehodu s Hrvaško in so po večini doma iz Rogaške Slatine, tarnajo, da so jih povsem nelogično razporedili na druge postaje znotraj uprave. Tako se denimo policist iz Rogaške Slatine vozi v Laško, policist iz Hrastnika pa mimo Laškega v Rogaško Slatino.