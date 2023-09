Vprašali so le ljubljanskega župana Zorana Jankovića in jim je ta rekel, da je vse okej, in ker je Zoki pač nezmotljiv, je projekt stekel. Pa se je Zoki očitno zmotil in tenisa v parku Zvezda ni. No, zdaj ga ne bo niti na Trgu republike. Ker se pesek udira. Pa kaj vam je, ali res niste preverili, kako se mora utrditi teniško igrišče in koliko časa to traja, da ustreza vsem pogojem? Niste, a ne ... No, lahko bi vsaj vprašali Zokija, ker če se kdo spozna na gradbeniške posle, je to prav on. Pa ga niste, kajne? No, in zakaj ga niste? Ups ... Saj res, ker smo vam mi povedali, da se tudi Zoki kdaj zmoti. Nič, se posipavamo s pepelom in gremo klečat v kot na koruzo. Mi smo krivi za šlamastiko s teniškim turnirjem, kdo pa drug.