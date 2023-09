Na Stolu je ekipa posredovala dvakrat. Enkrat zaradi poškodbe noge, drugič zaradi onemoglosti. V Lokavcu so pomagali moškemu, ki se je poškodoval pri podiranju drevesa. Na Črni prsti si je pohodnica pri zdrsu poškodovala nogo. Z območja Triglavskih jezer so obolelega otroka skupaj z očetom prepeljali v dolino. V južnem razu Škrlatice je padajoča skala poškodovala alpinistko, ekipa je z gore prepeljala tudi nepoškodovanega soplezalca. Na Skuti je ostal onemogel francoski pohodnik, ki se je še zaplezal. Na Studorskem prevalu in območju Razorja pa so pomagali obnemoglima pohodnicama, nepripravljenima za dolg pohod. Skupno so pomagali šestim Slovencem ter po enemu državljanu Poljske, Nizozemske, Savdske Arabije, Francije in Izraela.

Raznovrstnost vzrokov kaže na zahtevnost slovenskih gora in nevarnosti, ki so jim izpostavljeni pohodniki in alpinisti, je sporočil Roland Brajič iz kranjske policijske uprave. Pri pohodnikih gre še vedno najpogosteje za padce, zdrse, onemoglost in bolezenska stanja, pogosto v kombinaciji s slabšo telesno pripravljenostjo, utrujenostjo in neustrezno pripravo na turo. Pri alpinistih pa za padajoče kamenje in odlome skal.

V gorah se vreme spreminja in s tem tudi razmere. Temperature so že nižje, tla dlje časa vlažna, hitreje je tema. Prilagodite se in pazite nase, svetuje Brajič.