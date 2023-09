Slovenska nogometna reprezentanca je septembra na dveh kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji osvojila vseh šest točk. Izkupiček je pričakovan, saj je igrala z najslabšima reprezentancama v skupini H Severno Irsko (zmaga s 4:2) in San Marinom (4:0). Slovenci so navdušili z učinkovito igro, saj so dosegli osem golov, a kljub prvemu mestu na lestvici ni čas za evforijo. Slovenija je edina že odigrala obe tekmi z avtsajderjem San Marinom, najslabšo reprezentanco na svetovni lestvici Fife, zdaj jo čakajo tekme resnice v najbolj dramatičnem finišu kvalifikacij v njeni zgodovini.

Za dve mesti na zaključnem turnirju se obeta spektakularen četveroboj Slovenije, Danske, Finske in Kazahstana, saj je med njimi le točka razlike. Odločilna bo že naslednja tekma v Stožicah s Finsko, s katero je izgubila 0:2 v Helsinkih. Varovanci Matjaža Keka morajo zmagati in nato osvojiti še tri točke na vročem gostovanju v Belfastu proti Severni Irski, da bi mirno dočakali zaključni tekmi novembra z Dansko v gosteh in Kazahstanom doma. Če Slovenija tudi oktobra, ko običajno igra zelo dobro, osvoji vseh šest točk, bo v najslabšem primeru za pot na evropsko prvenstvo novembra potrebovala le še eno zmago.

Jan Oblak (igral 180 minut) – ocena 8: Mirnost, izkušnje in predrznost. Slovenija z Oblakom ali brez njega sta dve povsem različni reprezentanci. Znova se je pokazalo, kako je manjkal junija proti Finski in Danski. Ko so ga Severni Irci v drugem polčasu obstreljevali, je nanizal pet obramb, kar je več, kot so jih zbrali vsi trije slovenski vratarji skupaj na preostalih petih tekmah. V San Marinu brez dela, sicer pa se žoge naj lepijo kot magnet, saj se zaradi izredne nogometne inteligence zna odlično postavljati.

Žan Karničnik (180 minut) – 7: Proti Severni Irski, ko je igral na desnem boku, kritiziran, saj je »sodeloval« pri obeh golih. V San Marinu na levem boku najboljši igralec tekme z dvema asistencama in prvim golom v reprezentanci. Kek mu neizmerno zaupa, saj se trmasti Korošec za marsikateri spodrsljaj odkupi z borbenostjo in vztrajnostjo.

Jaka Bijol (180 minut) – 7: Postal je pravi samozavestni in mirni poveljnik obrambe. Zaradi izkušenj iz mlajših let, ko je bil vezist, dobro sodeluje pri gradnji napadov. Njegova odlika so dolge podaje, z eno je asistiral Stojanoviću proti Severni Irski za vodstvo z 2:1.

Adam Gnezda Čerin (180 minut) - 7: Ni bil še na ravni, kot smo ga vajeni, saj se mu pozna, da v Atenah še ni ujel polnega tekmovalnega ritma. V reprezentanci je bil iz polčasa v polčas boljši, vse manj je bilo izgubljenih dvobojev in žog ter vse več gradnje napadov.

Timi Max Elšnik (170 minut) – 6,5: Kapetan Olimpije je postal standardni član prve enajsterice. Veliko teka, a malo premalo čvrstosti, zato je Severnim Ircem omogočil preveč prometa, proti San Marinu pa kakšna netočna podaja preveč.

Jan Mlakar (163 minut) – 6,5: Prebil se je v ospredje. Pohvale za napad, zlasti za gol proti San Marinu, in graje za površnost v obrambi, ko je v prvem polčasu proti Severni Irski na prepihu puščal soigralca Janžo. Če bi imel v genih koroško trmo, vztrajnost in bojevniški duh Karničnika, bi igral v boljši ligi, kot je serie B.

Andraž Šporar (161 minut) – 8,5: Sijajno. Dva zadetka proti Severni Irski in dve asistenci za gol proti San Marinu. Špoki je v vrhunski formi, rutinirano dosega gole, odlično se giblje z veliko občutka za gol in prostor, močan v dvobojih in dobro preigrava. V paru s Šeškom je končno postal vrhunski napadalec.

Petar Stojanović (156 minut) – 7: Proti Severni Irski v zvezni vrsti, ko je s prodornostjo zrežiral avtogol Evansa za vodstvo z 2:1. V San Marinu je igral na boku v obrambi, a je veliko sodeloval v napadu. V Italiji se je naučil čvrstosti in ostrine.

Sandi Lovrić (91 minut) – 7: Proti Severni Irski je igral eno minuto, proti San Marinu motiviran in razigran, ko je dosegel čudovit gol s strelom od daleč, še enega pa mu je preprečila vratnica. Z igro dobesedno izziva Keka, in če ga bo selektor znal izkoristiti, bo dodana vrednost v zvezni vrsti.

David Brekalo (90 minut) – 6,5: V dveh letih od Brava do reprezentanta. Igral le proti Severni Irski. Solidno, a glede na predstave v norveškemu prvenstvu za vodilnega Vikinga smo pričakovali malo več odločnosti v dvobojih, zlasti zračnih, saj je dobil le enega izmed petih.

Benjamin Šeško (85 minut) – 8,5: Pri 20 letih postaja prvi zvezdnik reprezentance, ogledniki največjih klubov na svetu (Real Madrid, Chelsea, Manchester United ...) so na preži. Navijači, zlasti najmlajši, ga obožujejo, ker si po tekmi vzame čas za avtograme in selfije. Zaradi težav s stegensko mišico je igral le proti Severni Irski, ko je dosegel gol v slogu Haalanda, dvakrat asistiral kot Messi, atraktivno podal s peto za strel v prečko in v obrambi žoge izbijal kot najboljši centralni branilci. S Šporarjem lahko postaneta najboljši napadalni dvojec v zgodovini reprezentance. Za uspeh se je pripravljen žrtvovati, zato si pomaga z jogo in meditacijo.

Erik Janža (84 minut) – 5,5: Novinarji smo dolgo navijali zanj, da si zasluži priložnost. Še nekaj dni je sanjal napadalca Severne Irske McMenamina, ki ga je enkrat atraktivno preigral tudi med nogama, a selektor Kek mu je zaupal in v drugem polčasu se je izboljšal. V San Marinu ni bil kazensko na klopi, ampak zaradi težav s poškodbo.

Vanja Drkušić (79 minut) – 6: Igralec ruskega Sočija, ki ga je snubila tudi Crvena zvezda, na katerega se selektor vedno lahko zanese. V San Marinu zapolnil vrzel po poškodbi Blažiča. V obrambi ni imel veliko dela, zato je sodeloval pri gradnji napadov.

Žan Vipotnik (71 minut) – 6,5: S hitrim golom proti San Marinu je upravičil Kekovo zaupanje. V nadaljevanju tekme ni bil posebej opazen.

Jasmin Kurtić (36 minut) – 6: Po desetih mesecih odsotnosti se vrača v tekmovalni ritem in forma še ni za začetno enajsterico. Eden izmed »seniorjev« slačilnice.

Jure Balkovec (31 minut) – 6: Ker je Belokranjec rezervist v Alanyasporu (17 minut na štirih tekmah), je v enaki vlogi v reprezentanci.

Benjamin Verbič (25 minut) – 6: Zaradi bolečin v mišici niso tvegali z večjo obremenitvijo, ker ga bo ekipa bolj potrebovala oktobra.

Luka Zahović (19 minut) in Miha Blažič (11 minut): Igrala premalo za oceno. Zahoviću je proti San Marinu asistenco za gol storniral VAR zaradi nedovoljenega položaja. Blažič se je poškodoval, ko mu je igralec San Marina Tosi pobalinsko stopil na nogo.

Selektor Matjaž Kek – 7: Z nekaj stresa je osvojil nujnih šest točk. Če jih ne bi, bi bila Slovenija odpisana, 62-letni Mariborčan pa verjetno že bivši selektor. V napadu ima višek kakovosti, obrambo pa mora narediti bolj trdno.

