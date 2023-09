Film The Bikeriders so konec prejšnjega meseca premierno zavrteli občinstvu na filmskem festivalu v Telluridu v Koloradu. Prvi odzivi so odlični, pred nekaj dnevi pa je izšel tudi prvi uradni napovednik, podložen z glasbo skupine The Rolling Stones. Kriminalna drama o motorističnem klubu Čikaški vandali, ki se prelevi v tolpo, temelji na istoimenski knjigi ameriškega fotografa Dannyja Lyona iz leta 1967. Gre za zbirko anekdot in fotografij dejanskih motoristov iz Chicaga. Film je režiral Jeff Nichols, znan po filmih Zaklonišče (Take Shelter, 2011) z Michaelom Shannonom in drami Mud (2012), v kateri je igralsko kariero prenovil Matthew McConaughey.

V osrednjih vlogah igrata Tom Hardy (Bojevnik, Bronson) in Austin Butler, ki je lani navdušil v Luhrmannovem Elvisu. Austin Butler igra Bennyja, tihega, a eksplozivnega mladeniča, ki je tako kot starejši član tolpe in ustanovitelj Johnny, ki ga igra Hardy, predan motoristični tolpi. Poleg omenjenih igra še Jodie Comer, ki se je boste spomnili iz zgodovinske drame Poslednji dvoboj oziroma iz serije Ubij Eve. Igralka iz Liverpoola igra Bennyjevo ženo Kathy, ki se je zaljubila vanj v mladosti in se sedaj spopada s posledicami moževega članstva v tolpi. Ta se namreč sčasoma začne vse bolj ukvarjati s kriminalom – drogami, kockanjem in prostitucijo – kar vodi k vse večjemu nasilju.

Za 44-letnega Nicholsa je to sicer šele šesti celovečerec, a je treba dodati, da doslej filmar iz Arkansasa še ni kiksnil. Še več – doslej se je proslavil kot nekakšen režiserski kameleon, saj je peterica njegovih dosedanjih filmov stilno zelo različna. Sodeč po napovedniku je ostal zvest svojemu načinu dela tudi pri kriminalki The Bikeriders, projektu, o katerem je razmišljal več kot desetletje. Tako kot v knjigi, na kateri temelji film, je želel tudi v filmu prikazati obe plati motoristične kulture, grobost in lepoto, pri čemer pa se je želel na vsak način izogniti temu, da bi kakorkoli glorificiral nasilje oziroma tolpaštvo.

»Vedno so me privlačili ljudje iz delavskega razreda in njihove zgodbe,« je dejal v intervjuju za Deadline. Glede osrednjega zapleta je pojasnil, da je v srčiki filma svojevrsten »ljubezenski trikotnik«. Benny, ki ga igra Butler, je namreč razpet med svojo partnerico in motoristično tolpo, ki jo pooseblja Hardyjev Johnny. Glede na prve kritike je film nekakšna mešanica Hopperjeve klasike ameriškega filma ceste Goli v sedlu in Scorsesejeve kriminalne drame Dobri fantje. Dogaja se v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in v medtekstu govori tudi o kontrakulturnih skupinah tistega časa. Proračun je težak 40 milijonov dolarjev, pri čemer naj bi v kina, vsaj v ZDA, prišel na začetku letošnjega decembra. Slovenski izid zaenkrat še ni potrjen.