Na pomoč v Maroko, ki ga je v petek zvečer prizadel katastrofalen potres z magnitudo 6,8, so včeraj prišle prve tuje reševalne ekipe. Sodelovale bodo pri iskanju preživelih pod ruševinami, predvsem v vaseh v gorovju Atlas. Čas, da še koga najdejo živega, se hitro izteka. Oblastem je pomoč ponudilo več držav, za zdaj so sprejele ponudbo Španije, Velike Britanije, Katarja in Združenih arabskih emiratov. Dela večjega števila ekip namreč za zdaj še zmorejo koordinirati. Iz Španije je prispelo 86 reševalcev in osem psov, Velika Britanija je poslala 60 reševalcev s štirimi psi, manjšo zdravstveno ekipo in opremo za reševanje. Več letal z ekipami in nujno pomočjo je že v nedeljo zvečer odletelo iz letalske baze Al Udeid blizu Dohe.

Število žrtev vseskozi narašča, mrtvih je najmanj 2500, poškodovanih pa tudi vsaj toliko, med njimi številni kritično. Palača maroškega kralja Mohameda VI. je odredila, da morajo enote civilne zaščite zagotoviti večje zaloge krvi in oskrbo prizadetih območij z vodo, hrano, šotori, odejami in drugim nujno potrebnim. Ljudi vozijo v bolnišnice v Marakešu, da darujejo kri, več so jih tudi mobilizirali, da sodelujejo pri pomoči.

Izgubila 18 sorodnikov

Potres je izbrisal cele vasi v pogorju Atlas, kjer je veliko hiš zgrajenih iz blata. Odročna vas Tafeghaghte, 60 kilometrov od Marakeša, v provinci Hauz, na primer, je uničena, le malo stavb še stoji, je poročala agencija AFP. Samo v tej provinci je umrlo več kot 1300 ljudi, po poročanju maroške javne televizije je potres prizadel 18.000 družin. Dvainšestdesetletna Zahra Benbrik je za AFP povedala, da je izgubila 18 sorodnikov. »Vsi so odšli. Moje srce je zlomljeno, nič ne me more potolažiti,« je dejala.

Omar Badžu iz vasi blizu Asinija ob vznožju Atlasa je opisal, kako ga je potres vrgel iz postelje. »Najprej sem mislil, da je na streho strmoglavilo letalo. Ko smo pobegnili ven, je bil v vasi kaos. Vse okoliške hiše, zlasti tiste iz blata, so se porušile, preostalim pa so ostale ogromne razpoke in videti je, kot da se lahko vsak hip podrejo. Povsod prah in kriki,« je povedal po navedbah britanskega The Guardiana. Badžu in sovaščani so izpod ruševin takoj začeli izkopavati sosede. »Več ljudi nam je uspelo rešiti, drugi pa so bili že mrtvi, kot moj sosed. Nekdo je izgubil oba otroka, njegova žena pa je poškodovana. V naši stavbi je umrlo pet ljudi,« je dejal. Gre za najsmrtonosnejši potres po letu 1960, ki je uničil Agadir in je v njem umrlo več kot 12.000 ljudi.