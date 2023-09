Obiskovalci zdravstvenih domov Vič, Moste, Center, Fužine in Črnuče – lahko sodelujejo tudi uporabniki drugih ljubljanskih zdravstvenih domov – so vabljeni, da v tem mesecu izpolnijo vprašalnik o tem, kakšne so zunanje površine okoli ljubljanskih zdravstvenih domov, kako jih uporabljajo in kaj pogrešajo. Vprašalnik, ki obsega vse, od dostopnosti in prometa pa do ocene urejenosti, zelenja in možnosti za počitek, je del raziskave, ki jo izvaja urbanistični studio Prostorož. Pri čemer je v analizi zunanjih površin okoli ljubljanskih zdravstvenih domov poudarek posvečen tudi klimatskemu udobju in zaščiti pred vremenom. Izvajalci pričakujejo, da bodo rezultati raziskave pokazali konkretne pomanjkljivosti in prednosti posameznih prostorov, pa tudi splošno stanje zunanjih površin v ljubljanskem zdravstvu.

Izboljšanje okolja za uporabnike

»Zdravstveni domovi so ključni del vsake skupnosti, zato je pomembno, da so njihove zunanje površine prijazne, dostopne in udobne za vse uporabnike. Prepoznavanje področij, kjer se lahko izboljša izkušnja obiskovalcev, je bistveno za ustvarjanje boljšega okolja in zmanjšanje stresa ob obisku zdravnika,« poudarjajo izvajalci raziskave iz studia Prostorož, kjer že imajo izkušnje s podobnimi analizami. Tako so se v zadnjem času posvetili raziskovanju zunanjih površin na območju ljubljanskih klinik UKC in Onkološkega inštituta. »Lastniki prostorov – v primeru zdravstvenih domov je to Mestna občina Ljubljana – bi morala skrbeti, da ustvarijo okolje, ki podpira proces zdravljenja in veča zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev,« so še zapisali v urbanističnem studiu.

Uporabniki lahko svoja opažanja o zunanjih površinah ljubljanskih zdravstvenih domov navedejo v spletnem vprašalniku, ki je dostopen na spletni strani urbanističnega studia Prostorož pod zavihkom Novice, prek telefonske številke 069 947 871 ali s pomočjo ekip, ki bodo septembra krožile med zdravstvenimi domovi Vič, Moste, Center, Fužine in Črnuče.