Športniki in športnice so se pomerili v troboju metov (disk, krogla, kopje/kij), troboju voženj na 100, 200 in 400 metrov, v odprti kategoriji na 800 metrov s specialnimi vozički in v memorialni disciplini 100 metrov s standardnimi vozički. Zbrane je med drugim pozdravil dobitnik prve slovenske paraolimpijske medalje Jože Okoren, sicer dolgoletna gonilna sila Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. »Vesel sem, ker je na tokratnem tekmovanju kar nekaj novih mladih obrazov. Mogoče se bodo 'zastrupili' z atletiko, ki je panoga, s katero se lahko ukvarja vsak, ne glede na stopnjo invalidnosti,« je ob odprtju tekmovanja dejal Okoren. Hrovatinov memorial je največje atletsko tekmovanje invalidov v Sloveniji. Poleg slovenskih športnikov invalidov, paraplegikov in tetraplegikov so se ga letos udeležili tudi atleti s Hrvaškega, iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije in s Češkega. Bojan Hrovatin je bil pionir športa invalidov, ki je v Sloveniji pred več kot pol stoletja postavil temelje, na katerih stoji rekreacijski, tekmovalni in vrhunski šport vseh športnikov invalidov.