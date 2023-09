Tonin je ob robu današnjega delovnega obiska NSi po občinah Ribnica, Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje in Loški Potok v izjavi za medije povedal, da bi bila skupna lista NSi, Platforme sodelovanja in SLS resen pretendent za zmago na evropskih volitvah in tudi kasneje. »Je bilo pa od samega začetka jasno, da stare sile na levi in desni tej pobudi niso naklonjene,« je dejal.

Po njegovih besedah so sicer evropske volitve le vmesna stopnja, saj bodo ključne državnozborske volitve leta 2026. »Do takrat bi morala biti slovenska desna sredina prenovljena in okrepljena do točke, da bo mogoč prevzem vlade po naslednjih volitvah,« meni Tonin.

Ob tem se SLS še ni odločila, ali bodo z NSi sodelovali na skupni listi. Tonin pa je dodal, da ne govorijo o pripojitvi stranke, ampak o sodelovanju. Prepričan je, da bo NSi tudi sama sestavila »izjemno močno listo« in da bodo zagotovo dosegli dober rezultat.

V NSi menijo, da bodo prihajajoče evropske volitve pomembne, saj je Evropa pred številnimi izzivi, kot so starajoče prebivalstvo, vojna na evropskih tleh in morebiten gospodarski konflikt med Kitajsko in ZDA, kjer se bo morala Evropa pozicionirati.

Tonin ob tem ni odgovoril na vprašanje, ali se vidi na mestu evropskega poslanca. Želi pa si, da bi na listi nastopila Ljudmila Novak. Dejal je, da sta njegovi prioriteti obnovitvena zakonodaja po poplavah in delo, da pride do drugačne desnosredinske vlade leta 2026.

Še vedno vztrajajo tudi, da z SDS na skupni listi ne bodo sodelovali. »To je posledica tega, da moramo tudi desnosredinskim volivcem dati možnost izbire, možnost dveh različnih list, ki vsaka po svoje poosebljata neko politiko,« je pojasnil.

O špekulacijah, da bo prihodnje leto vodenje NSi prevzel Jernej Vrtovec, pa je dejal, da predsednika Nove Slovenije izbirajo člani stranke in da bo vedno spoštoval njihovo odločitev. Dodal pa je, da ima sam energijo in željo po spremembah, ki so potrebne do leta 2026.

Tonin je sicer danes z vodstvom stranke in poslansko skupino NSi obiskal več občin, se seznanil z gospodarskimi in socialnimi razmerami v regiji in se na delovnem kosilu srečal z župani. Ob obisku različnih organizacij, javnih zavodov, predstavnikov občin in gospodarstva so njegovi sogovorniki pozvali k manj birokracije, podjetnike pa skrbijo novi davki. »Podjetja potrebujejo dobro infrastrukturo in predvsem predvidljivo okolje,« je prepričan.