Med kratkoročnimi ukrepi za reševanje problematike nasilja nad starejšimi je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac v izjavi za javnost po posvetu naštel pregled vseh protokolov na tem področju ter predstavitev priročnika za delo na področju nasilja nad starejšimi, vključno s potencialnim naborom izobraževanj.

Po ministrovih besedah se bodo o tem pogovarjali na naslednjem sestanku, ko bo govora tudi o kadrovski problematiki in o področju kadrovskih normativov na tem področju. Sklenili so tudi, da potrebuje Slovenija posebno strategijo, ki bo naslavljala nasilje nad starejšimi in akcijski načrt, je izpostavil Maljevac.

Udeleženci današnjega posveta o preprečevanju nasilja nad starejšimi, na katerega je ministrstvo povabilo vse ključne deležnike s področja socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, so se strinjali, da je ukrepanje nujno, so po sestanku sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.

»Danes smo se z vabljenimi srečali, da spregovorimo o problematiki nasilja nad starejšimi, izmenjamo poglede in oblikujemo načrt za učinkovit boj proti nasilju. Problematiko nasilja moramo vedno naslavljati z vso resnostjo in razumevanjem njene kompleksnosti,« je izpostavil minister Maljevac. poudaril je, da nasilni dogodek, ki se je pretekli teden zgodil v DSO Trebnje, ne odraža splošnega stanja v domovih.

»Zaposleni v domovih starejših so predani poslanstvu, strokovni in srčni. Predstavljajo steber socialnega varstva, čeprav je njihovo delo prevečkrat spregledano,« je poudaril minister.

Udeleženci posveta so se v svojih razpravah strinjali, da je v reševanju problematike nujno aktivno in uglašeno sodelovanje civilne družbe, strokovne javnosti in resornega ministrstva.