Grossi se je skliceval na svoje nedavno poročilo o stanju v Ukrajini, v katerem je med drugim govoril o "stalni vojaški prisotnosti" na območju jedrske elektrarne Zaporožje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V eni od turbinskih hal naj bi bilo parkiranih več vojaških tovornjakov, v svojem poročilu pa je Grossi ponovno omenil tudi mine, opažene med zunanjim in notranjim obodom območja elektrarne.

Ekipa inšpektorjev IAEA je sicer že eno leto stalno prisotna v jedrski elektrarni Zaporožje, ki se nahaja v bližini fronte na jugovzhodu Ukrajine. Ruski okupatorji strokovnjakom doslej niso omogočili neoviranega dostopa do vseh delov nuklearke, poroča dpa.

Rusija je jedrsko elektrarno v Zaporožju in območje v njeni okolici zavzela marca lani, kmalu po začetku invazije na Ukrajino. Škoda, povzročena na infrastrukturi največje jedrske elektrarne v Evropi, je od takrat povzročila številne skrbi, povezane z varnostjo.

V bližini elektrarne namreč pogosto prihaja do obstreljevanja in streljanja. »V Zaporožju vztrajamo iz dneva v dan in upamo, da ne bo kak artilerijski izstrelek zadel območja elektrarne, ali da ne bo padel kak daljnovod,« je dejal Grossi.

Vodja IAEA je ob tem danes opozoril, da se agencija sooča z velikimi težavami zaradi likvidnosti, ker več večjih držav članic IAEA ni plačalo svojih obveznih prispevkov za njeno delovanje. Dodal je, da je denarja dovolj le še za mesec ali dva. IAEA bi po njegovih besedah morala od članic ZN prejeti še 220 milijonov ameriških dolarjev, pri čemer pa Grossi ni povedal, katere države so dolžnice.