»V zadnjem času smo opazili več primerov, ko so poljski vojaki odpeljali migrante do ograje na meji z Belorusijo in jih nato prisilili, da so izstopili iz države skozi loputo, ki je sicer namenjena za prehod živali,« je navedeno v izjavi beloruske obmejne straže.

»Hkrati so pripadniki poljske straže usmerili orožje v begunce in jim nad glavo izstrelili več strelov, da bi jih ustrahovali,« so dodali. Oblasti v Minsku trdijo, da je tovrstna uporaba strelnega orožja »izredno nevarna in bi lahko sprožila obmejni konflikt«.

Že prej načeti odnosi med Belorusijo in Poljsko so se v zadnjih letih še poslabšali - predvsem zaradi konflikta v Ukrajini, ki jo Poljska v boju proti ruskim silam odločno podpira, medtem ko Belorusija pod vodstvom predsednika Aleksandra Lukašenka stoji na strani Moskve.

V Minsku so sicer Poljski v začetku meseca očitali, da je kršila beloruski zračni prostor, potem ko naj bi nad regijo Grodno vanj vstopil poljski vojaški helikopter. Belorusko zunanje ministrstvo je od Varšave zahtevalo pojasnila, Poljska pa je kršitev beloruskega zračnega prostora zanikala.

Varšava pa je nedavno izrazila zaskrbljenost zaradi prisotnosti pripadnikov ruske najemniške vojaške skupine Wagner na beloruskem ozemlju. Poljsko namreč skrbi, da bi prišlo do provokacij, zato je konec avgusta skupaj z baltskimi državami pozvala oblasti v Minsku, naj izženejo pripadnike skupine Wagner s svojega ozemlja.