Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je prevzem nadzora nad ploščadjo Stolpa Bojka označila za enkratno operacijo. Med prvo fazo operacije se je zgodil spopad med ukrajinskimi posebnimi silami na čolnu in ruskim lovcem suhoj Su-30. Po njihovih navedbah so zadeli letalo, ki se je moralo umakniti.

Poleg izjave so objavili še posnetek ladij, ki so krožile okoli ploščadi, nakar so ukrajinski vojaki začeli streljati.

Rusija si je leta 2014 priključila polotok Krim in večji del teritorialnih voda v bližini. Ukrajina in Rusija sta okrepili napade v Črnem morju, odkar je Moskva poleti odstopila od dogovora o varnem prehodu žita iz ukrajinskih pristanišč.