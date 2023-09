Kot je danes sporočila mreža CAN, bodo udeleženci zahtevali več ukrepanja glede podnebnih sprememb, predvsem se bodo zavzemali za čim hitrejšo opustitev premoga, nafte in plina.

Proteste in shode bo organiziralo več kot 780 nevladnih okoljskih organizacij, med drugim Greenpeace, Extinction Rebellion in Prijatelji Zemlje. V Nemčiji so protestne shode za petek napovedali tudi v gibanju Petki za prihodnost, pridružili se jim bodo tudi člani gibanja Last Generation.

S shodi in protesti želijo organizatorji nasloviti tudi podnebni vrh, ki ga bo 20. septembra v New Yorku gostil generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres.

Direktorica CAN Tasneem Essop je spomnila, da je bil julij najtoplejši mesec na svetu v zgodovini meritev. Vendar ugotavlja, da nedavne naravne nesreče, ki so posledica globalnega segrevanja, niso naredile nobenega vtisa na največje onesnaževalce.

Države, kot so Norveška, ZDA in Velika Britanija, so celo napovedale nove naftne in plinske projekte, je izpostavila.

Kot je pojasnila, so načrtovane demonstracije glasno sporočilo industriji fosilnih goriv in njenim podpornikom, da je njihov čas potekel.

Na račun letošnjih rekordnih temperatur je Guterres prejšnji teden pozval k večjim ambicijam v boju proti podnebnim spremembam, da bi preprečili »najhujši podnebni kaos«, še navaja dpa.