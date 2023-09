»Obveščevalni organi menijo, da se vlak, na katerem naj bi bil Kim Jong-un, premika proti Vladivostoku,« je za osrednjo južnokorejsko tiskovno agencijo Yonhap povedal neimenovani uradnik. Da se ruske oblasti na pacifiški obali pripravljajo na Kimov obisk, so danes ob sklicevanju na regionalne uradnike poročali tudi ruski mediji.

Pred tem so ameriški in drugi uradniki za New York Times konec tedna napovedali, da se bo Kim, ki Severno Korejo zapusti le redko, z oklepnim vlakom kmalu odpravil v Vladivostok na ruskem daljnem vzhodu na pogovore s Putinom o orožju.

Po poročanju južnokorejske televizije YTN v Seulu pričakujejo, da se bo severnokorejski voditelj s Putinom sestal v sredo. New York Times navaja, da želi Rusija od Severne Koreje kupiti topniške in protitankovske izstrelke za vojno v Ukrajini, v zameno pa bi poleg pomoči v hrani Pjongjang pridobil tudi tehnologijo za izdelavo satelitov in podmornic na jedrski pogon.

Ruski predsednik in severnokorejski voditelj naj bi se sestala ob robu tridnevnega gospodarskega foruma v Vladivostoku. V Kremlju srečanja niso potrdili, sporočili so le, da se bo Putin ob robu foruma sestal s podpredsednikom kitajske vlade Zhang Guoqingom in podpredsednico Laosa Pany Yathotou, poročajo tuje tiskovne agencije.

Putin in Kim sta se v Vladivostoku srečala že leta 2019, kar je bilo prvo in edino potovanje severnokorejskega voditelja v Rusijo doslej. Od začetka pandemije covida-19 svoje države domnevno ni sploh zapustil.

Rusija sicer velja za zgodovinsko zaveznico Pjongjanga, saj vezi med državama segajo do ustanovitve Severne Koreje pred 75 leti. Kim podpira ruski napad na Ukrajino, po navedbah Washingtona pa je Severna Koreja Rusiji v tem času že dobavljala orožje.