Britanska policija je konec tedna potrdila, da je v marcu pridržala moška, ki ju sumijo kršitev zakona o državnih skrivnostih in so ju v zameno za plačilo varščine izpustili na prostost do oktobra. Enega so pridržali v okrožju Oxfordshire, drugega pa v Edinburghu. Izvedli so tudi več racij, med drugim v Londonu, poroča britanski BBC.

Britanski časnik Sunday Times je poročal, da je bil eden od moških, star med 20 in 30 let, raziskovalec v britanskem parlamentu, domnevno je bil povezan s konservativci. Vir pa je za britanski BBC dejal, da je sodeloval na področju zunanjih zadev.

Osumljeni raziskovalec naj bi imel dostop do varnostnega ministra Toma Tugendhata in predsednice parlamentarnega odbora za zunanje zadeve Alicie Kearns.

Če bi to dokazali, bi šlo za eno najhujših varnostnih kršitev, ki vključuje drugo državo, v parlamentu Združenega kraljestva, ocenjuje francoska tiskovna agencija AFP.

Britanska vlada se zaradi primera sooča z vse glasnejšimi pozivi k strožjem ukrepanju proti Pekingu. Višji predstavniki konservativcev so pozvali, da se Kitajsko označi kot grožnjo, to pa podpirajo tudi nekateri predstavniki vlade, piše BBC.

Premier Rishi Sunak je sicer izrazil zaskrbljenost zaradi domnevnega kitajskega vmešavanja in ocenil, da je nujen odprt pogovor s Kitajsko. Ob robu vrha G20 v New Delhiju je kitajskemu kolegu Liju Qiangu izrazil resno zaskrbljenost zaradi vmešavanja v britansko demokracijo.

V Pekingu so danes vse očitke zavrnili. »Ta tako imenovana trditev, da Kitajska vohuni za Združenim kraljestvom, je popolna izmišljotina,« je dejala govorka kitajskega zunanjega ministrstva za novinarski konferenci. Pozvala je London, naj neha širiti dezinformacije.