Po šestih krogih v skupini H s po 13 točkami vodijo Slovenci in Danci, ki so v nedeljo zmagali na Finskem, sledita Finska in Kazahstan s po 12, Severna Irska ima tri točke, San Marino pa je še brez.

»Bodimo objektivni. Mi smo odigrali že obe tekmi s San Marinom, naši tekmeci za preboj na EP pa še ne. Prava priložnost za jemanje točk pravim tekmecem bo v naslednjem ciklu. Je pa lepo pogledati na lestvico, če sem iskren, a hkrati malce neobjektivno,« je po zanesljivi zmagi v San Marinu s 4:0 povedal selektor Matjaž Kek.

»Izzivov je vsak dan več, prihajamo pa v položaj, ki smo si ga želeli. To je, da smo v igri. Teh šest točk z zadnjih dveh tekem smo pričakovali in to ni presežek, saj smo to morali narediti, drugače nimaš česa iskati,« je dodal.

Večkrat je poudaril, da komaj čaka, da se s fanti spet vidijo čez tri tedne, ko se bodo začele priprave na domačo tekmo s Finsko in na gostovanje pri Severni Irski.

»Igrali bomo velike tekme. Upam, da bodo fantje zdravi. Energija je dobra, je pa dovolj objektivnosti, da ne bi razmišljali o čem drugem. Korak za korakom. To zahteva šport, če želiš biti na visoki ravni,« je dejal selektor in opozoril, da morajo ostati na tleh, brez evforije, a prepričani v svojo kakovost in pripravljeni se »stepsti« z vsakim.

Pojasnil je, da so kot ekipa v času njegovega drugega mandata že bili zrelejši, a brez konstantnosti. »Zdaj pa jo fantje imajo. Uživajo in to mi je všeč,« je še pristavil in se ozrl tudi na pomanjkljivosti. »Potrebujemo pa konkretnost, igro v 'duelih', čvrstost. Prepričan sem, da bo tudi to prišlo. Fantje so res lačni, tudi priznanja, kar me veseli, ker ob tem niso bahavi,« je povedal Kek.

Kot je menil, lahko precej bolje naredijo določene stvari v linijah gibanja, sami postavitvi in izvedbi igre. Zanikal pa je, da je to kader, ki je dokončno postavljen. »Igralski krog ne bo nikoli zaprt. Aljoša Matko ni prišel v reprezentanco, ker ste vi o tem pisali. Enostavno si to zasluži.«

Kljub temu, da je dela »še ogromno«, pa je poudaril, da ima ob sebi fante, ki si upajo in ki so sposobni tudi sami kaj narediti. Kot je dodal, so predrzni in pozitivni, »kar je zaščitni znak te ekipe«.

Tudi tisti, ki manj igrajo, se hočejo dokazati, ko dobijo priložnost, je še povedal in med temi izpostavil tudi Sandija Lovrića in Vanjo Drkušića, »ki je po vstopu v igro odigral brez napake«.

»Lepo je slišati pohvalo selektorja. Povedal bi tudi, da je to tudi njegova zasluga, ker skrbi, da se vseh 23, 24 igralcev počuti posebno. Tako smo vsi motivirani in pripravljeni na priložnost, ko ta pride,« je povedal branilec Drkušić, ki je v San Marinu vstopil po zgolj nekaj minutah zaradi poškodbe Mihe Blažiča.

Dejal je, da bi bila velika napaka, če bi preveč gledali naprej, tako da so bili res osredotočeni le na ti dve tekmi, ki sta zdaj za njimi. In ti sta bili pomembni. »Vsaka zmaga je enako pomembna, prinaša tri točke, z vsako smo bližje našemu cilju, ki je uvrstitev na EP,« je še dejal igralec Sočija.