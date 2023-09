Najhujši potres v zadnjih šestih desetletjih je v Maroku najbolj prizadel podeželsko območje Ighila na Visokem Atlasu. Reševalne ekipe dajejo vse od sebe, po poročanju lokalnih medijev se do morebitnih preživelih prebijajo tudi z golimi rokami. Posnetki, ki so med koncem tedna prihajali s prizadetih območij, so kazali grozljivo sliko popolnega uničenja celih vasi. Trupla so pokrita ležala kar sredi ceste pred bolnišnico. Število žrtev je ves konec tedna raslo, kaže, da bo mrtvih precej več kot dva tisoč, prav tako huje poškodovanih. Ogromno ljudi še vedno pogrešajo, do nekaterih vasi se reševalci še niso prebili, v nekaterih so uničene prav vse hiše.

Močno prizadet Marakeš

Hudo je prizadet tudi Marakeš, ki leži ob vznožju gorovja Atlas. Mesto iz 11. stoletja, prepoznavno po palmah in elegantnih palačah, je glavna turistična znamenitost Maroka in letno sprejme več kot dva milijona turistov. Prebivalci (mesto jih ima več kot 800.000) noči preživljajo na prostem. Maroška vlada je razglasila tridnevno žalovanje. Svetovna zdravstvena organizacija WHO je sporočila, da je potres prizadel več kot 300.000 ljudi. Humanitarna organizacija Rdeči križ je ocenila, da bo sanacija prizadetih območij trajala leta. Združeni narodi so pripravljeni pomagati z reševalnimi ekipami, pomoč so ponudili tudi ameriška vlada, pa Francija, Italija, Izrael, Španija in druge države.

Znamenita medina, staro mestno jedro v Marakešu, po poročanju britanskega BBC nikoli več ne bo taka kot prej. »Večina naših domov je uničenih, trgovin ni več, vse je uničeno. Še huje pa je v vaseh južno od mesta. Do nekaterih se sploh ne da, saj so ceste uničene. Ljudje tam res trpijo. Še vedno so zasuti. Tisti, ki se jim je uspelo rešiti, zdaj iščejo druge. Res je hudo,« je poročevalki BBC povedal prebivalec Marakeša.

Obupani vaščani odročnih vasi

Prav te revne podeželske vasice pa so najbolj na udaru. Hiše so namreč zgrajene iz blata in opek. Prebivalci so jih postavljali sami in nikakor niso potresno varne. Kaj šele da bi zdržale potres moči 6,8, kakršen je prizadel Maroko. »Vse sem izgubil. Vse. Zdaj ne morem nič več. Rad bi šel stran. Rad bi le žaloval za svojimi bližnjimi,« je poročevalcu tiskovne agencije AFP povedal prebivalec ene od teh vasi, ki je pod ruševinami izgubil ženo in štiri otroke. Grobove na hribu nad vasjo so vaščani izkopali sami. »Vsa vas žaluje za umrlimi otroki,« je za AFP dejal vaščan Hasna.

V eno od teh vasi se je prebil poročevalec BBC Nick Beake. Opisoval je grozo, popolno razdejanje, kaos in strašansko nemoč preživelih. »Šestnajst vaščanov smo že pokopali. In ni še konec. Vse od potresa preživeli delamo ves čas. Sami. Z rokami brskamo med ruševinami. Vse skupaj je že popolnoma brezupno. Potrebujemo vse, hrano, zdravila, zavetje,« je britanskemu novinarju pojasnil Mohamed.

Alžirija odprla zračni prostor Alžirija, ki je s sosednim Marokom v dolgoletnem sporu, je odprla zračni prostor, ki je bil zaprt zadnji dve leti, da bi omogočila lažjo dostavo humanitarne pomoči.