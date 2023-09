Slike iz življenja (anti)fašista

V svetu slabih novic se tu in tam pojavi kakšna, za katero pomislite, da je pravzaprav dobro, da se je zgodila: in to ne nujno zato, ker nas navdaja z nekakšnim optimizmom. Človek je v teh letih že dovolj star in dovolj ciničen, da nima ravno več upanja, da se bo ta svet v času njegovega življenja kaj bistveno spremenil na boljše. Ne gre torej za optimizem, ampak za to, da se z nekaterimi gestami malce popravljajo zgodovinske krivice.