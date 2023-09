Slovenski selektor Matjaž Kek je pripravil presenečenje, saj v začetni enajsterici zaradi manjših bolečin v stegenski mišici ni bilo Šeška. Manjkala sta tudi Janža in Brekalo, priložnost pa so dobili Blažič, Vipotnik in Lovrić. Začetek tekme je bil po slovenskih željah, saj je hitro dosegla gola, čeprav igra ni bila blesteča. Karničnik je izkoriščal veliko prostora, ki so mu ga puščali gostitelji na levi strani igrišča. Že v četrti minuti je izvedel pravi slalom po levi strani, povratno podajo pa je suvereno v zadetek spremenil Vipotnik in tako upravičil zaupanje selektorja. Ker je bil Karničnik zelo razpoložen, je vajo ponovil 12 minut kasneje, po dobrem vtekanju pa je bil strelec Mlakar. Po hitrem vodstvu so Slovenci malo stopili s plina, do odmora v slovenski igri ni bilo več pravega navdiha v napadu z izjemo priložnosti Šporarja. Že po 13 minutah igre je moral zaradi poškodbe z igrišča Blažič, ki ga je zamenjal Drkušić. Igralci San Marina, ki so najslabši na svetovni lestvici Fifa, so zaradi zamujanja naredili kar nekaj grobih prekrškov nad gosti.

Drugi polčas je Slovenija začela bolj odločno in gole je napovedala vratnica Lovrića iz prostega strela. Nato se je vodja slovenskega napada Šporar spremenil v asistenta, med strelce pa sta se vpisala Lovrić in Karničnik, ki je svoj prvi gol za reprezentanco dosegel tako, da je v gol pospravil odbito žogo. Slovenija se je s 13 točkami zavihtela na vrh skupine H, kjer ima enak izkupiček kot Danska, a ima boljšo razliko v golih.

Kazahstan je z zmago z 1:0 proti Severni Irski ostal v enakovrednem boju za nastop na evropskem prvenstvu. Skandinavski derbi vodilnih ekip Finske in Danske so v Helsinkih zasluženo z 1:0 dobili gostje. Finska se je vso tekmo predvsem branila, saj je bilo razmerje v strelih 15:3 za Dance (v okvir gola 6:0) in posest žoge 63:37 odstotkov. Derbi je v 86. minuti odločil vezist Tottenhama Pierre-Emile Hojbjerg z diagonalnim strelom z 20 metrov po tleh. Po šestih krogih je razlika med prvimi štirimi reprezentancami v skupini H le ena točka, kar pomeni, da bodo za vsako reprezentanco naslednje štiri tekme kot finale.

Izidi 6. kroga v skupini H: Kazahstan – Severna Irska 1:0 (1:0, Samorodov 27), Finska – Danska 0:1 (0:0, Hojbjerg 86), San Marino – Slovenija 0:4 (0:2), vrstni red: Slovenija in Danska po 13, Finska in Kazahstan po 12, Severna Irska 3, San Marino 0. Pari 7. kroga, 14. oktober, ob 15. uri: Severna Irska – San Marino, ob 18. uri: Slovenija – Finska, ob 20.45: Danska – Kazahstan. x