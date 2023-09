Sedem od desetih slovenskih teniških igralk, ki bodo od danes naprej tekmovale na največjem slovenskem turnirju v Ljubljani, WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana z nagradnim skladom več kot 100.000 evrov, je bilo včeraj prisotnih na žrebu na Trgu republike. Glavna zvezda je bila Kaja Juvan, ki se je na OP ZDA v New Yorku uvrstila v tretji krog, veliko govora pa je bilo tudi o Tamari Zidanšek. Konjičanka je včeraj v Bariju igrala finale na turnirju serije challenger, na katerem je v drugem nizu proti Slovakinji Rebecci Šramkovi rešila štiri zaključne žogice in z zmago s 3:6, 7:5, 6:1 osvojila turnir.

Dober žreb za Slovenke

Žreb je bil do slovenskih igralk prizanesljiv, saj se bodo četrta nosilka Tamara Zidanšek, šesta Kaja Juvan in Živa Falkner pomerile proti kvalifikantkam, povabljenka na turnir Pia Lovrič (508. na svetovni lestvici) pa bo v prvem krogu igrala proti še eni povabljenki, Madžarki Natalii Szabanin. Veronika Erjavec, ki se je z uspešnimi igrami prebila med najboljših 200 igralk (trenutno je na 182. mestu), bo igrala proti Rusinji Eriki Andrejevi, Dalila Jakupović (254.) se bo pomerila s Poljakinjo Katarzyno Kawo, Ela Nala Milić (61. na mladinski lestvici ITF) se bo merila s tretjo nosilko, Madžarko Dalmo Galfi, najtežje delo pa čaka Nino Potočnik (354.), saj bo igrala proti drugi nosilki, Španki Alioni Bolsovi, zmagovalki letošnjega turnirja v Kopru. V kvalifikacijah, kjer bosta igrali dve Slovenki (Zoja Peternel in Ela Plošnik), bodo le štirje dvoboji, zmagovalke pa se bodo danes uvrstile v prvi krog. Na osrednjem igrišču na Trgu republike se bosta danes med posameznicami predstavili Nina Potočnik (ne pred 12.30) in Pia Lovrič (ne pred 14.30), zadnji dvoboj na igrišču, ki nima reflektorjev, pa bo v paru z Marino Bassols Ribero med dvojicami igrala Kaja Juvan (ne pred 16.30).

»Da bo v prvem krogu igralo osem Slovenk, je dejstvo, na katero smo pri Tenisu Slovenija izjemno ponosni. Turnir serije WTA v Sloveniji organiziramo v prvi vrsti zato, da na njem tekmuje čim več Slovenk. Ne zanima nas, da bi denimo pri nas igrala Serena Williams, saj smo servis domačim igralkam. V drugi vrsti je za nas zelo pomembna promocija našega športa. Zato smo veseli in ponosni, da imamo igrišče na Trgu republike, kjer bo prava promocija slovenskega tenisa,« je po žrebu povedal direktor turnirja WTA 125 Gregor Krušič. Čeprav je turnir v Ljubljani nižjega ranga, kot je bil lani in predlani v Portorožu, je Krušič odgovoril, da so stroški turnirja praktično enaki.

Slovakinja prva nosilka

Kaja Juvan je dejala, da bo imela prvič v karieri priložnost igrati v samem središču mesta. Ker se bo to zgodilo v njenem rojstnem mestu, je še posebno vesela, hkrati pa se zaveda, da bo imela tudi lepo priložnost doseči vrhunski rezultat. »Na vsakem turnirju si želim doseči dober rezultat in tako bo tudi v Ljubljani. Lepo priložnost za dokazovanje bodo imele tudi nekatere najmlajše igralke. Naj jo izkoristijo čim bolje in si turnir zapomnijo v najlepši luči,« sporoča Kaja Juvan ter dodaja, da ji podpora ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki napoveduje, da bo osvojila turnir, godi, da pa mu žal ne more obljubiti uresničitve želje.

Med zadnjimi je v Ljubljano pripotovala Ela Nala Milić, ki se je v mladinski konkurenci OP ZDA prebila v tretji krog. »Res je, da tudi jaz prihajam iz Ljubljane, a razumljivo je, da ima glavno pozornost Kaja. Ona je tista, ki ima realne možnosti za osvojitev turnirja, medtem ko se moram sama bolj osredotočati na svojo igro,« je odgovorila Ela Nala Milić. Omenimo še, da bo prva nosilka turnirja v Ljubljani, ki bo sočasno potekal na dveh lokacijah, in sicer še v Tivoliju, Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova (64. na svetu).