Morda radi na list papirja čečkate izvirne živalske like, ki odražajo vaš alterego ali osebnost? Ali pa vam je določen živalski lik tako všeč, da želite nositi njegov kostum? V tem primeru sodite v skupino ljudi, ki jim pravijo furryji. Beseda »furry« je angleški samostalnik, ki označuje nekaj kosmatega. V angleščini se za označevanje živali s človeškimi lastnostmi pogosto uporablja tudi izraz anthropomorphic, torej antropomorfno, ki pa izvira iz grške besedne zveze »Anthropos Morphe« (človeška podoba). Če povemo drugače furryje fascinirajo živali, ki jim, denimo, pripišejo človeški um, način sporazumevanja, nekateri pa jim pripisujejo tudi obliko, torej stojo na dveh nogah. In za mnoge je oblačenje v kostuma kosmatih živali sprožilo fascinantno metamorfozo. Vzemite dolgoletnega kosmatega Joeja Strikea. Ko obleče svoj reptilski kostum, se Strike spremeni iz samoopisanega »precej mehkega fanta« v lik, ki ga imenuje Komos. »Postanem zelo zlovešč - zelo močan in zastrašujoč,« pravi Strike, avtor knjige z naslovom Furry Nation. »Zelo zabavno je postati ta druga oseba – takšen skrivnosten, privlačen lik. Nekatere ženske me znajo resnično narediti še boljšega in res je super.«

Ker pisani kosmati kostumi pritegnejo največ pozornosti v medijih, to podpira dojemanje, da so kosmati samo kostumi. Ampak niso. Pravzaprav soustanovitelj prve kosmate konvencije sploh nima kostuma. »Če iskreno verjamete, da gre pri oboževalcih krznenih kosmatincev za kostumiranje, potem ste zgrešili bistvo,« pravi Rod Stansfield, v skupnosti morda bolj znan pod svojim psevdonimom Rod O'Riley. »Reči, da je oboževanje krznenih kostumov nošenje krznenih oblek, je tako, kot bi rekli, da je oboževanje 'Zvezdnih stez' nošenje koničastih ušes.«

Začetki furryjev

V osemdesetih sta Stansfield in njegov partner Mark Merlino med obiski konvencij znanstvene fantastike spoznala, da oboževalci kosmatincev postajajo večja stvar. Leta 1989 so v hotelu Holiday Inn v Garden Groveu v Kaliforniji organizirali »eksperiment«, ki so ga poimenovali ConFurence Zero: prvo znano »kosmato konvencijo in seminar«. Čeprav pridevnik krznen izvira iz poznih 16. stoletja s pomenom »sestavljen iz krzna«, se je samostalnik izpeljanka v angleškem jeziku uveljavil šele v štiridesetih letih prejšnjega stoletja kot ime za žival s krznom. Nekaj desetletij kasneje je samostalnik doživel svojevrsten pomenski razvoj. Najprej se je začel uporabljati kot ime za ne dlakastega človeka, ki je oboževalec kosmatih živalskih likov – kot so tisti iz stripov, risank in iger –, ki so po videzu in obnašanju podobni človeku.

Furry je bil nato uporabljen za označevanje osebo, ki se obleče v kostum, ki spominja na takšen lik, in spletnega uporabnika, ki ga identificira podoba antropomorfne živali. Ti občutki za krzno so morda presenetljivi za tiste, ki ne poznajo skupnosti krznarjev, ki se je začela združevati v Združenih državah v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. »Delamo na njihovem definiranju. Medtem pa bi radi nepoznavalce razsvetlili. Zanimanje odraslih za antropomorfne živalske like ni tako nenavadno, kot bi kdo mislil – pravzaprav sega v otroštvo. Otroke že generacije zabavajo človeku podobne živali. Nekaj izjemnih primerov so desetletja animiranih risank in filmov, ki sta jih producirala Walt Disney in Warner Brothers, klasične živalske zgodbe, kot je The Tale of Peter Rabbit Beatrix Potter, in video igre, kot je Sonic the Hedgehog,« je za enega od ameriških portalov povedal Stansfield in dodal, da je marsikdo užival v teh popestritvah, ko je jedel skledo kosmičev, ki jih je promoviral govoreči »neumni zajec« ali tiger po imenu Tony. »Dejstvo je, da so se ljudje že od zgodnjega otroštva vedno zabavali nad antropomorfnimi živalmi in očitno pri kosmatincih navdušenje nad njimi traja še dlje od otroštva.

Kosmati niso vedno v kostumu

Samo približno 30 odstotkov članov LAFF (Lake Area Furry Friends) in približno 20 odstotkov krznarjev na nacionalni ravni, glede na kulturne študije in organizatorje konvencij o kosmatincih nosi popolne živalske kostume na dogodkih s kosmati. Večina nosi le dodatke, svojim uličnim oblačilom dodajo krznena ušesa, repke, nosove, stopala ali šape. Mnogi kosmatinci nosijo samo značko, ki oznanja njihovo fursono. »Sečal sem 20-letnega skrbnika iz Libertyvilla, ki je bil oblečen kot lisica in je rekel: »Obstajam poklicni jaz in obstaja žival, ki je ne morem pokazati veliko ljudem,« je še povedal že omenjeni sogovornik. Toda pogostejši so primeri, kot je zgodba 26-letnega delavca za tehnično podporo Davida Rosario, ki je na eni od konvencij nosil samo t tablico z imenom. »Rekel je, da mu je ime Cavix in da je delno tiger, delno lisica. Rekel je, da nima na tisoče dolarjev za kostum, kar je tudi pogosto naveden razlog, zakaj jih ljudje na srečanjih ne nosijo.« Cene za kostum se namreč giblje od 600 evrov pa vse do vrtoglavih 10.000 evrov. Nekatera krznena oblačila so fenomenalno zasnovana z vgrajenimi ventilatorji, hladilnimi paketi in LED-lučmi. Večino pa se nosijo ob posebnih priložnostih, na paradi, srečanju ali konvenciji.