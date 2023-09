Še nikoli do zdaj slovenski odbojkarji skupinskega dela evropskega prvenstva niso končali brez poraza, na drugi strani so Turki do osmine finala prišli šele na zadnji tekmi, ko so v Tel Avivu s 3:0 premagali Izrael. Razumljivo je, da so bili zato izbranci Gheorgheja Cretuja izraziti favoriti v tem obračunu osmine finala, prav tako so jim šli na roke zadnji medsebojni obračuni. Tako so pred štirimi leti v dvorani Stožice slavili slovenski odbojkarji, ki pa so v Varni naleteli na izredno razpoložene in motivirane Turke. Po dveh nizih so bili aktualni evropski podprvaki že v skorajda izgubljenem položaju, toda čeprav tudi v nadaljevanju tekme niso igrali svoje najboljše odbojke, so z vztrajnostjo in individualno kakovostjo poraz spremenili v zmago.

Pravočasno so se sprostili

»V prvih dveh nizih bi morali igrati mirneje, mi pa smo želeli z glavo skozi zid. Nič nam ni uspevalo, na čelu z začetnimi udarci. Nato smo se malo sprostili in začeli igrati, kot znamo, drugega nam ni več preostalo. Še dobro, da smo na koncu zmagali,« je po napetem obračunu dejal 37-letni bloker Alen Pajenk, ki je dosegel zadnji dve točki za slovensko reprezentanco. Na koncu je k zmagi prispeval 12 točk (1 as), točke pa so dosegli še Rok Možič 19, Tine Urnaut 17 (1 as), Klemen Čebulj 16 (1 as, 2 bloka), Jan Kozamernik 7 (1 blok), Nik Mujanović 3 (1 as), Žiga Štern 2 in Uroš Planinšič 1 (1 blok). Pomemben delež k zmagi je znova prispeval libero Jani Kovačič, v ekipi pa so bili še Gregor Ropret, drugi libero Urban Toman, Rok Bračko in Danijel Koncilja.

V turški ekipi je bil pričakovano najbolj učinkovit Adis Lagumdžija, ki je dosegel kar 32 točk, od tega tri bloke, 11 (3 bloki) jih je ob porazu prispeval Bedirhan Bülbül, 10 (1 as, 3 bloki) pa Emre Savas. Tudi sicer so bili turški odbojkarji veliko boljši v bloku, skupaj so jih dosegli 15, slovenski le štiri, njihov sprejem je bil 65-odstoten, slovenski 53-odstoten, za štiri ase so naredili enajst lastnih napak na servisu, Slovenci za isto število asov kar 25 napak. Slovenska ekipa je bila le malenkost bolj učinkovita v napadu (45-odstotkov proti 44), toda tudi to je bilo dovolj za uvrstitev v četrtfinale.

»Na koncu smo izgubili energijo in s tem tudi tekmo, vseeno pa sem ponosen na svojo ekipo. Priložnost, da Sloveniji vrnemo za poraz, bomo imeli že na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Tokiu. Do takrat bomo morali več pozornosti nameniti telesni pripravljenosti, česa drugega pa ni treba spreminjati,« je bil po porazu razočaran Alberto Giuliani, ki je pred letošnjo sezono prevzel turško reprezentanco, s slovensko pa je leta 2019 in predlani osvojil srebrno kolajno.

»Vesel sem, da so fantje kljub zaostanku ostali v igri, bili zbrani, predvsem pa potrpežljivi. Niso brezglavo napadali, čakali so na daljše izmenjave in priložnosti. Za vsako točko so se morali zelo boriti, zato sem jih tudi pohvalil v zadnjih besedah v slačilnici,« pa so bile po zmagi besede slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja, ki je s svojim strokovnim vodstvom vso pozornost že usmeril proti današnjemu nasprotniku v četrtfinalu.

Pozor na Olega Plotnickega

Tako kot lani na svetovnem prvenstvu v Ljubljani bo to Ukrajina, ki so jo na prvi tekmi letošnjega evropskega prvenstva že premagali s 3:1, vendar so takrat ukrajinski odbojkarji praktično igrali brez svojega najboljšega igralca Olega Plotnickega. Kako pomemben je za ukrajinsko ekipo, se je pokazalo na njihovi zadnji tekmi skupinskega dela, ko so brez izgubljenega niza premagali Španijo in se s to zmago uvrstili v osmino finala, kjer so prav tako s 3:0 (20, 19, 22) premagali še drugo reprezentanco z Iberskega polotoka Portugalsko. »Ukvarjati se moramo s tehničnimi stvarmi na svoji strani igrišča, preostalo ni pomembno. Če mi opravimo svoje stvari dobro, lahko premagamo vsakogar,« je pred današnjim petim zaporednim slovenskim četrtfinalom na evropskih prvenstvih dejal Tine Urnaut.

Na drugi današnji tekmi četrtfinala se bosta ob 20. uri v Varni pomerili še ekipi Francije in Romunije, dan pozneje pa bosta v Bariju na sporedu še dva četrtfinalna obračuna.