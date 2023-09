Glede na zdravstvene težave je sedmo mesto na svetovnem prvenstvu, ki ga je slovenska košarkarska reprezentanca dosegla s tesno zmago proti Italiji z 89:85 (15:18, 42:41, 70:60, Dončić 29, Tobey 12, Dragić 10, Dimec 8, B. Prepelič in Nikolić po 7, Čebašek 6, Hrovat 5, Glas 3, Samar 2; Spissu 22, Fontecchio 16), uspeh, a je za to potrebovala le en presežek v celotnem poletju, ko je ugnala Avstralijo. Znova se je pokazalo, da katastrofalna predstava na eni tekmi ne sme biti pometena pod preprogo, češ zgodilo se je, temveč do potankosti analizirana. Opozorilo v osmini finala evropskega prvenstva proti Belgiji ni zaleglo, kot tudi ne proti Nemčiji pred četrtfinalom proti Kanadi, ki ima roko na srce precej kakovostnejšo zasedbo od Slovenije. V reprezentanci je čas za svežo moč na klopi in delno pomladitev ekipe.

Luka Dončić – 8: O genialnosti enega najbolj prepoznavnih športnih obrazov sveta ta hip nam skoraj že zmanjkuje besed. A kot so imeli vsi najboljši košarkarji vseh časov, med katere se lahko ob koncu kariere uvrsti, v mlajših letih pomanjkljivosti, jih ima tudi on. V prvi vrsti slabši odstotek prostih metov. Za izboljšanje je potrebna optimalna fizična pripravljenost in nešteto ponovitev na treningih. Nato slabša obramba. Za vrhunsko raven na obeh straneh igrišča je prav tako potrebna optimalna fizična pripravljenost in želja. Največji vseh časov so z leti vse več pozornosti posvečali prav obrambi, Michael Jordan in Kobe Bryant sta denimo ob koncu karier med največje uspehe uvrščala ravno uvrstitve v najboljše obrambne peterke lige NBA. Izpostavljamo pa tudi vročekrvnost. Tako kot je Dončić čustven in ga iz tira vrže nedosojena osebna napaka, so čustveni tudi sodniki, ki imajo s časom neprestanega jezikanja dovolj. Vzorec je isti v Fibinih tekmovanjih in ligi NBA. Pa še beseda o udarcih. Ko je Jordana ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih Detroit trikrat zapored izločil iz končnice lige NBA in je bil ob tem vsakokrat deležen brutalnih prijemov, se je brez besed zaprl v dvorano, v enem poletju pridobil skoraj sedem kilogramov mišic in nato leta 1991 končno izločil Detroit ter prvič postal prvak lige NBA. Prepričani smo, da se 24-letni Ljubljančan vsega naštetega še kako zaveda in da bo v prihodnosti le še boljši.

Klemen Prepelič – 7,5: Izjemno poletje za izkušenega 30-letnega ostrostrelca, ki se v vlogi igralca s klopi počuti udobno, saj se zaveda, da je lahko tudi tako eden od nosilcev. Njegove analize po tekmah so čisti presežek, kar kaže na njegovo predanost košarki in visoko košarkarsko inteligenco.

Mike Tobey – 7: Ob Dončiću in Prepeliču nosilec reprezentance, ki je imel zaradi poškodb in skromne minutaže težko sezono pri Barceloni. Njegov izdatnejši doprinos smo pogrešali na tekmah proti Nemčiji in Kanadi. Morda je zadnjič nastopal v reprezentančnem dresu.

Aleksej Nikolić – 6,5: Najprijetnejše presenečenje letošnjega reprezentančnega poletja in najboljše veliko tekmovanje v dresu z državnim grbom. Končno je v napadu igral samozavestno in sproščeno, obramba pa tako ali tako nikoli ni bila sporna.

Gregor Hrovat – 6: Obrambni pitbul, ki se ne ustraši niti priložnosti v napadu. Kako zelo je manjkal na lanskem evropskem prvenstvu, ko je mesto med dvanajsterico izgubil zaradi zakulisnih igric.

Bine Prepelič – 6: Spodbuden krstni nastop za člansko reprezentanco na velikem tekmovanju. Ni se ustrašil trenutka, le sem ter tja je preveč okleval pri metih. Predstavlja prihodnost reprezentance.

Zoran Dragić – 6: Stalni član začetne peterke in eden boljših obrambnih igralcev. Na cedilu ga je pustil met od daleč. A če česa, potem Zoranu Dragiću nikoli ne moremo očitati srčnega pristopa. Prav šokantno je, da se člana prve peterke reprezentance, ki se je prebila med osem na svetu, pri domačem klubu Cedeviti Olimpiji želijo na vsak način znebiti.

Žiga Dimec – 5: Z njegovo višino in robustnostjo bi moral narediti več.

Jakob Čebašek – 5: Na parketu je povprečno preživel skoraj 15 minut. Ponujene minutaže ni izkoristil, očitno pa je bilo, da je dodeljena vloga zanj prevelika.

Jaka Blažič – /: Zaradi poškodbe hrbta na drugi tekmi proti Gruziji je zbral premalo minut za oceno.

Žiga Samar – /: Premalo minut za oceno.

Gregor Glas – /: Premalo minut za oceno.

Aleksander Sekulić – 6: Impulz, ki ga je dal po tem, ko je zamenjal Rada Trifunovića, je zdržal eno poletje. Po evropskem prvenstvu je dobil drugo priložnost, ki si je ni zaslužil. S pomanjkanjem avtoritete, premehkim pristopom in na trenutke pomanjkanjem taktičnih rešitev se je zdelo, da ekipe nikoli ni držal trdno v rokah in da je ne zmore pripraviti do garanja v obrambi. Za vedno bo v zgodovino slovenske košarke zapisan kot selektor, ki je kot prvi Slovenijo popeljal na olimpijske igre, a tudi kot selektor, ki je zapravil najlažjo možno pot do odličja na prvenstvu stare celine. Sodeč po besedah predsednika Košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca bo ne glede na vse dobil nov mandat.