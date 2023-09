Nekatere stvari so preprosto od vekomaj in so vedno prisotne. Morda o njih nikoli ne pomislimo, morda niti ne vemo čisto dobro, kaj so ali kako so videti. Vemo pa, da so in da obstajajo. Nekaj takšnega je tudi Fiatov avtomobil tipo, ki se (z vmesnim premorom za temeljito preobrazbo) vsem na očeh skriva od leta 1988. Po svoje klasika, čeprav je v resnici »tipo« še ena v vrsti besed, ki jo vsi poznamo in lažemo, da imamo njeno definicijo na koncu jezika.

Ampak fiat tipo je konkreten avto, s konkretnim značajem. Testna izvedba blagega hibrida, ki sliši na ime tipo cross, je v več pogledih tudi dokaj zanimiva. Zunanji videz je sicer dokaj klišejski. Mestni avto, ki pozira kot športni terenec. Ni presunljivo lep, je pa videti kot mnogi konkurentje na cesti te dni. H karakterju mu še največ prispeva dokaj tanek pas radiatorske maske med prednjimi lučmi, z velikim napisom FIAT v sredini. Potem je tu še nekaj poudarkov na prednjem odbijaču ter malenkost vdrti stranjski tretjini pokrova motorja. Če zadaj ne bi imel značke in imena, ga v množici s te strani ne bi prepoznali. Ko v avto sedemo, so občutki boljši. Večinoma. Uvodoma nas sicer preseneti klasična ročna zavora. Če nič drugega, to pomeni, da z bogastvom odlagalnih površin ne gre računati. V resnici je s tega vidika stvar spredaj zelo minimalistična. Ob tem gre izpostaviti še dokaj ceneno plastiko okoli menjalnika, medtem ko je preostala plastika – in te je veliko – prepričljivejša, čeprav trda in z reliefom, da bi izpadla manj dolgočasno. V resnici stvar reši dokaj eleganten dizajn notranjosti, ki ga krona volanski obroč z veliki rdečim logotipom v sami sredini. Na prvi pogled sicer res spominja na tarčo ali pa na klovnski nos. V obeh primerih človeka kar mami, da bi potrobil. Kljub temu stvar estetsko pritegne in prepriča. Zadaj pa je dovolj prostora, da lahko tja smukneta tudi dve odrasli osebi. V prtljažniku ima tipo cross prostora za 440 litrov, kar je standardna velikost za to vrsto vozila. Ima pa zelo visok nakladalni rob ter daje vtis, kot bi odlagali stvari v brezno.

S pravo mešanico modernosti in klasike so se oblikovalci lotili tudi zelo posrečenega sistema uravnavanja klime. Fizični in vrtljivi gumbi z digitalnimi zaslončki v sredini za izpis vrednosti so varni in pregledni. Dovolj dober pregled ključnih potovalnih informacij posreduje tudi zaslon za volanskim obročem. Tablica na sredini armature je odzivna, smo si pa razbijali glavo z iskanjem navigacije. Nismo je našli. Zato smo povezali telefon in uporabljali Googlovo. V resnici to danes skoraj ni več problem. Pomembneje je, da je tipkovnica, ko so zemljevidi povezani z avtom, odzivna. To lahko potrdimo. Kot skromno pa bi opisali dokaj nizko ločljivost kamere za parkiranje. Opravi nalogo, a pri tem ne blesti. Med ostalimi asistenčnimi sistemi so serijsko vgrajeni še sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika, radarski tempomat, opozarjanje ob nenamerni menjavi pasu in nadzor hitrosti.

Fiat tipo cross v izvedbi blagega hibrida sicer v teoriji ponuja možnost prevoza zgolj z elektriko in tudi zares med vožnjo večkrat na zaslonu opaziš, da je aktiven električni pogon. Če napisa ne bi bilo, tega nikdar ne bi uganili. Tistega pravega vtisa električne vožnje razumljivo nismo občutili. Vibracije in ropot mehanskih delov motorja na notranje izgorevanje pač. V praksi se hibridnost tipo crossa kaže le na zmanjšani porabi. Ta je z mešano vožnjo nanesla na 6,5 litra na 100 kilometrov, kar je na zgornji ravni še sprejemljivega, saj je moč motorja 130 konjev (96 KW). Hkrati je avto občasno muhast in rad cuka, ko ga vozimo pri nizkih hitrostih. Zlasti v območju med 10 in 20 km/h. Prvi vtis, ko zapuščamo parkirišče, zato ni najboljši. Ko pa pridemo do avtoceste in s slabimi spomini na parkirišče pričakujemo najhujše, sledi presenečenje. Gladka vožnja v kombinaciji s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom v presenetljivi tišini in praktično brez tresljajev, ki znajo spremljati mestne avtomobile pri 130 km/h. Je pa res, da avto, ko enkrat prideš do višje hitrosti, nima navdušujočih pospeškov. Pritiskaš stopalko za plin do konca, hitrost pa pridobivaš po polžje. Včasih se počutiš komično, te pa med tem vsaj ne pretresa. Kar ni nepomembno. Voziš se pač v italijanskem gospodu, ki se ne ozira na priganjanje sveta in si zna vzeti čas. Fiatov tipo sicer slovi kot ugodna izbira. Različica tipo cross v izvedbi blagega hibrida ni ravno poceni, a tudi ne predraga. Stane 30.770 evrov. V osmih mesecih so jih v Sloveniji prodali 68 in je med vsemi modeli na 114. mestu.