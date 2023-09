Bila je dirkalni konj in nase opozorila leta 1902, ko je postala edina, ki je zapored dobila štiri britanske klasične dirke. Njen lastnik Robert Sievier je tako dobil potrditev, da je bila vredna 10.000 gvinej, ki jih je zanjo odštel tri leta prej. Kako zelo hitra je sicer na dirkah bila, pa priča tudi, da je lastniku s skupaj 13 zmagami prislužila za tiste časa enormnih 38.225 funtov, kar je danes ekvivalentno šestim milijonom. Njenega imena, pa čeprav nenavadnega, so si še kako zapomnile množice – Sceptre.

Na Otoku je njeno ime odzvanjalo še desetletja kasneje, zato ne čudi, da so si ga sposodili tudi pri podjetju Humber, ki je izdelovalo avtomobile. Naj bo sceptre, so dejali, ko je leta 1963 na cesto zapeljal za tiste čase luksuzni avtomobil, ki je bil na voljo tako limuzina (na začetku proizvodnje) kot karavan (z letom 1974). Za razliko od ostalih humberjev je bil občutno bolj športen, saj je motor za tiste čase premogel solidnih 82 konjev moči (60 kW), del opreme pa so bile tudi prednje diskaste zavore, brisalci za dež, luč za vzvratno vožnjo, merilnik vrtljajev in pa celotna paleta instrumentov. Avto je sicer dočakal tri generacije, pri čemer je druga z oblikovno spremenjenim prednjim letom kupce nagovarjala z letom 1965, v reviji Motor pa so objavili, da je do hitrosti 100 kilometrov na uro rabila 12,5 sekunde. Toda sceptre z veliko začetnico je bila dejansko tretja generacija z letom 1967, ki je zapeljala v garaže 43.951 zemljanov. Bila je luksuzna, volanski obroč je bil nastavljiv, streha vinilna, kolesa pa zajetna. 1,7-litrskemu motorju so povečali moč na 88 konjev (65 kW), samodejni menjalnik je bil na seznamu doplačil. Uradno smrt je avto dočakal septembra 1976, ko je ugasnila tudi znamka Humber.

Še danes z užitki med vožnjo

Med lastniki sceptre letnik 1963 sta tudi Lawrie in Jean Bennett, ki sta avto prenovila tri desetletja kasneje, z njim pa sta odvozila nekaj klasičnih relijev predvsem po Avstraliji. Bila je hitra (maksimalna hitrost 152 km/h), zanesljiva in tudi ekonomična (s povprečno porabo 6,5 litra), le 30 pa so jih izvozili v Avstralijo. Restavracija avtomobila je trajala 18 mesecev, avto, ki ima danes prevoženih 140.000 kilometrov, pa lastnikoma med vožnjo prinaša veliko užitkov. Med obnovo je Jean napisala celo pesem, ki med drugim govori tudi o tem, da sta avto po nakupu domov pripeljala v megli in slabem vremenu. Sceptre, ki je bila zadnji Humberjev model, so sicer tržili kot hiter, tih, kakovostno izdelan, udoben in luksuzni avtomobil, katerega standardi so bili postavljeni visoko. V notranjosti so uporabili les, obložen z orehovim furnirjem in visokim sijajem. Nekaj posebnega so bili tudi sedeži, ki so bili oblečeni v amblo, ki naj bi bila še boljši in prestižnejši material kot usnje. »Sceptre je zasnovana za voznike, ki so sposobni nadzorovati moč in jo uporabiti tako, da je vožnja lahko tako varna kot tudi hitra. Zaloge moči za britanske avtoceste ponuja več kot dovolj,« so zapisali v testu revije Motor. A dodali tudi, da se jim zdi sceptre za tiste čase (njegov tekmec je bila tudi ford cortina 1600E) s ceno 997 funtov (danes okoli 27.000) malce predrag.

Tudi po smrti je živel naprej

Drugačnega mnenja so bili nekateri ponosni lastniki. »Nikoli poprej še ni bilo avtomobila, ki bi bil tako dobro opremljen in s takšnimi zmogljivostmi za tako ugodno ceno. Gre za avto za ljudi, ki jim je pomembno, da niso zgolj voženi, temveč uživajo sami, ko vozijo avto. V sceptre sem zaljubljen že dolgo,« je na primer dejal Nicholas Harries, ponosni lastnik sceptre letnik 1965. Tudi po koncu proizvodnje je sceptre na nek način živel še naprej, saj so si ime sposodili pri določenih peugeotih, kot je bil na primer 205 v začetku 90 let ali pa talbot solara, ki je na cesto zapeljala leta 1982. A ti avtomobili so bili daleč od luksuza, ki ga je navadna sceptre pod okriljem Humberja sicer ponujala. Danes je nekaj originalnih sceptre, ki so stari že 60 let, še moč kupiti, zanj pa lastniki praviloma zahtevajo najmanj 32.000 dolarjev. Cene so nižje, če avto ni popolnoma obnovljen, pri čemer večina potrebuje dobro poliranje karoserije, tudi krom s časom kaže staranje, veliko nege zahteva tudi notranjost, predvsem vložki iz lesa. Preglavice zna povzročati tudi rjavenje karoserije, motor pa zna rabiti veliko olje in zahteva obnovo. Z nekaj sreče lahko sceptre letnik 1963, ki potrebuje veliko nege, dobite že za dobre tri dolarske tisočake. »Preden je pristal v garaži, je na cesti odpeljal veliko kilometrov. Če ga boste restavrirali, vam bo služil še dolgo,« je prodajo sceptre na spletu z nekaj besedami pospremil neimenovani lastnik in dodal, da je notranjost v zeleno obarvanem furnirju v dokaj dobrem stanju.

997 £ so ob začetku prodaje leta 1963 zahtevali za sceptre, kar je ekvivalentno današnjim 27.000 funtom.