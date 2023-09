Od tistih klicev mineva že 16 let, športni terenci pa so od takrat naredili ogromen korak naprej in postali najbolj priljubljena karoserijska oblika. V Sloveniji obvladujejo namreč več kot polovico trga novih osebnih vozil. Ali prevedeno: zanje se odloča vsak drugi kupec. Podobno kot tudi drugod po svetu. Pri čemer so izjemni prodajni rezultati zanimivi tudi zavoljo tega, ker so takšna vozila dražja in imajo slabši vpliv na okolje. Prav športne terence poganja še največ dizelskih motorjev, za katere so odločevalci v Evropski Uniji prepričani, da so nebodigatreba. Dejstvo pa je, da se dizelski motor marsikateremu športnemu terencu poda bolje kot električni ali hibridni pogon. Športne terence imajo sicer radi vsi, ne glede na starost ali spol, analitiki pa so prepričani, da se bo njihova dominacija na trgu samo še krepila. Postali naj bi nekakšna osnovna vrsta avtomobilov, drugi bodo v manjšini.

To je presenetljivo predvsem v luči prijaznosti do okolja. Ni skrivnost, da so odločevalci v EU z letom 2035 prepovedali prodajo vozil, ki jih ne bo poganjala izključno elektrika, zato ne čudi, da je v voznem parku že danes veliko električno gnanih športnih terencev. Toda nedavna raziskava je izpostavila šokantne podatke, v skladu s katerimi so bila vozila SUV na drugem mestu glede prispevka pri povečanju izpustov ogljikovega dioksida med letoma 2010 in 2020, za njimi so bili tako težka industrija kot tovorni, letalski in ladijski promet. Će bi se vsi lastniki športnih terencev zbrali skupaj in tvorili eno državo, bi bila ta samo po zaslugi izpustov sedma največja onesnaževalka na svetu!

Ker športni terenci znamkam prinašajo dobiček, ni čudno, da je njihovo število med množičnimi proizvajalci dobesedno eksplodiralo, svoje modele SUV pa so predstavile tudi nekatere najbolj luksuzne znamke, kot so Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari in Rolls-Royce. Ti avti pa lastnikom prinašajo tudi simbolično vrednost. Konec koncev avto, ki zgleda, kot da je na steroidih ter je posledično močnejši in tudi uglednejši, lastnika prikaže v drugačni, boljši luči. Kar je za marsikoga pomembno. Konec koncev avto že dolgo ni več zgolj sredstvo za udoben in varen prevoz od točke a do b. Ne smemo pa pozabiti tudi na varnostno plat. Ker izgledajo močnejši, so lastniki športnih terencev prepričani, da so tudi varnejši, a tega testna trčenja EuroNCAP ne potrjujejo. Podobno kot je na drugi strani strah pešcev, ko zagledajo športnega terenca in v njem vidijo morebitnega morilca, zagotovo odveč.