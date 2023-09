Zakaj je kopičenje argumentov pro et contra destruktivno? Zato, ker gre za hoteni konflikt nazorsko – beri etično, politično, strokovno – nekompatibilnih izhodišč in posledično praks sodnikov, ki sledijo politiki strank, ki izsiljujejo njihovo izvolitev. Tu sinteza ni možna: na primer, da po štiri sodnike predlagajo desni in levi, enega pa predsednica republike ali pa vsak izbere po tri, ali pol vladajoča koalicija in pol opozicija in tako dalje do nezavesti državljanske neumnosti. Tu ni demokratične sintropije, ampak samo nazorska entropija – razkol slovenstva od vrha navzdol.

Slaba politika in še slabša stroka sta za vedno nove argumente ad infinitum et libitum, saj vzdržujeta slabo sodišče na vrhu. Zato je trditev, da so ustavni sodniki lahko ali morajo biti različnih nazorov, nesmiselna. Demokratična ustava dopušča samo en nazor – liberalno demokratski, ki so ga sodniki vseh sodišč dolžni varovati. Nazorskost ustavnega sodišča je direkten napad na ustavo; »ustava ni to ali ono«, ampak prenese samo nazor, ki izhaja iz grško-rimskega razumevanja svobode, demokracije, pluralizma. x Sobotna priloga Dela