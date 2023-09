Tu ni zanemarljivo povedati, da je vsak kadet v kadetnici v Tacnu v štirih letih tudi odslužil vojaški rok. Tako je 21. generacija že v juniju leta 1990, dva meseca po prvih demokratičnih volitvah, po zaključeni vojaški taktiki slavnostno zaprisegla kot prva bojna formacija, saj je postala ena od čet zaščitne enote slovenske milice, in tu je prvikrat res zadišalo po slovenski milici.

Predsednik vlade Robert Golob me v zadnjem času, sploh po katastrofalnih poplavah, pozitivno preseneča z inovativnostjo na kadrovskem področju saj mu stanje narekuje, da za odpravljanje posledic katastrofe rabi na vseh področjih profesionalne in strokovne kadre, ki so se v preteklosti že dokazali (Šter, Šefic).

Senad Jusić je po moji oceni kader, ki se je kot mnogi v 21. generaciji odrinil od tal in korakoma s študijem in usposabljanjem dograjeval svojo policijsko kariero. Že v kadetnici je kazal vodstvene sposobnosti in načelen, pošten odnos do sošolcev in starešin. Je vrhunski poznavalec borbenih veščin, mojster juda in ju jitsa. Leta 1990 in '91 je bil v šolski ekipi, ki je zmagovala na jugoslovanskih kadetskih igrah. Je sodni izvedenec za policijska pooblastila, kar pomeni, da bi raje vrnil apolete generalnega, kot da bi prekoračil pooblastila. Za kršitelje pa zna biti neprijeten, vendar zakonit, načelen in pošten, kar je značilno za borce.

V medijih prebiram, da mu novinarji brskajo po spodnjem perilu, vendar menim, da ne bodo našli kaj posebnega. Škoda, da je v konfliktni situaciji s pripadnikom 20. generacije Boštjanom Lindavom, in tu predlagam, da se najde ustrezno rešitev, da se dobri kadri med samo ne spopadajo, za to sedaj ni primeren čas.

Vid Drašček, Vrhnika