Dr. Klokočovnik, ki je v Srbiji delal, zagotovo ne zna njihovega jezika in si z anasteziologinjo verjetno pošiljata dimne signale ali pa se pogovarjata z znakovnim jezikom. Na MZ, kjer zdravstva in še mnogočesa drugega ne poznajo zelo podrobno, očitno ne vedo, da med posegom ni nikjer zapisano, v katerem jeziku se komunicira. Če in kar večina zdravstvenega osebja zna, je angleški jezik, nekje nemščina, nekje italijanščina, tudi francoščina tisto, izvidi in stanja pa se pišejo v latinščini. Zdi se mi, da je namen zdravnikov v vrhu zdravstva, ki omejujejo dostop kolegom zaradi (ne)znanja jezika, ustvarjanje pomanjkanja kadra na trgu, kar bi moralo biti kaznivo dejanje, a ni.

Seveda na MZ zagovarjajo stališče, da ima oseba, ki je v narkozi, pravico, da se pogovarja z anasteziologom v slovenskem jeziku. To je vendar MZ. Institucija, ki potrebuje devet let za ugotovitev tega, da je reševalec z motorjem hitrejši kot z oni z reanimobilom. Dobro pa vedo, da je medicina najboljši posel; vse napake na koncu pokrije zemlja. Škoda, ker noben anasteziolog ne pove, da med posegom v glavnem spremlja krvni tlak in delovanje srca ter temu prilagaja količino zdravila, ki ga intravenozno vnaša v telo.

Predsednik vlade ne bo ustavil nebuloz in neznanja na MDDSZ ali na MZ; edino, kar je mogoče učinkovito, je javni pritisk, da bodo potem odločevalci »ugotovili » neumnost. Oni so izključno intelektualci, ki jim dejstva in njihovo razumevanje konstantno delajo težave. Najbolj jasen znak človeške neumnosti pa je to, da se državni uradniki v primerih, ki odločajo o preživetju, izgovarjajo na zakon. Čakam prvi nagrobnik, kjer bo pisalo, da je nekdo »umrl, ker so na MZ spoštovali zakon«.

Če dr. Klokočovnik zna delati stvari, ki ljudem življenje podaljšajo, potem naj premier Golob svojim na MZ na enak način, kot je to lahko peljal v GEN-I-ju, da vedeti, da naj delajo v korist družbe. Blokada operacij na srcu pa je v čigavem interesu – dedičev, sosedov, tašč?

Mitja Vilar, Šmarje Sap