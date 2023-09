Na drugi strani je Rusija že s samo agresijo, ki jo je pravno formalno razglasila za »vojaško intervencijo«, kršila mednarodne sporazume o sožitju in mirnem reševanju medsebojnih sporov. Z načinom bojevanja, uničevanjem civilne infrastrukture, celih mest in vasi, raketiranjem mednarodno zaščitenih objektov od šol in bivalnih zgradb do bolnišnic, s številnimi žrtvami med civilisti in še čim, je pravzaprav žalosten primer, kako odgovorna članica varnostnega sveta OZN ne bi smela delovati. Ruski zločin nad civilisti v Buči v Ukrajini potrjuje, da je v vojni pravo malo cenjena veda.

Na tretji strani je Ukrajina, ki seveda tudi ni popolnoma nedolžna v svojih pravnih ter drugih ravnanjih in ki z opravičilom obrambe domovine, suverenosti in tem, da se predstavlja kot žrtev, kar seveda je, uporablja vsa, tudi nedovoljena vojaška sredstva in načine za ohranitev oblasti na svojem teritoriju. Poteze Kijeva proti lastnim državljanom ruske narodnosti v zvezi z šolanji, uporabo prepovedi ruskega jezika, maltretiranjem in streljanjem nasprotnikovih ujetnikov seveda tudi niso najboljša ocena človeškega ravnanja in sobivanja. Tudi zločinski polk Azov ni ravno človekoljubno društvo.

Pred kratkim je Pentagon objavil, da bo za ameriške tanke M 1 Abrams, ki jih je obljubil Ukrajini, dostavil tudi 120-milimetrsko strelivo z osiromašenim uranom, in to v svežnju vojaške pomoči v znesku 175 milijonov. In sedaj se počasi približuje ta trenutek realizacije.

Prepovedano kasetno strelivo, ki ga uporabljajo oboji, je seveda že »normalna« dovoljena oblika bojevanja. Pravno sicer niso podpisniki ključni akterji ZDA, Rusija in Ukrajina, a vendar, »kdo bi se sedaj oziral na pravo« in »neživljenjske« predpise, ki ne koristijo nikomur. Važna je »zmaga« za vsako ceno in vsak dobiček.

Tudi ne glede na spoštovanje osnovnih človekovih pravic. Sedaj tudi Rusi očitajo nameravano pravno kršitev Zahoda, predvsem ZDA in Velike Britanije, glede predvidene nedovoljene uporabe osiromašenega urana kot kaznivo dejanje. Hkrati pa seveda vedno obstaja izgovor in grožnja za uporabo jedrskih potencialov na ruski strani. Le kako bi (bodo?) to pravno opravičili eni ali drugi?

In za konec: ko se humanost in treznost, solidarnost ter potreba po miru in sobivanju kažejo le ob neurjih, potresih, poplavah in požarih, potem je vseeno potreben razmislek o tem, ali so vojne in njihovo podpihovanje ter podpiranje sploh potrebne. Le zakaj ne bi delček svojih prizadevanj usmerili v preprečevanje vojn? Čeprav naj bi mednarodno vojno pravo celo v vojni kot najhujši obliki legalnega uničevanja življenj zagotavljalo neko osnovno človečnost, vsaka vojna znova dokazuje, da osnovne človeške humanosti zelo manjka. Hkrati pa seveda pravo ne more preprečiti vojn ali zagotoviti pozitivnega izida za kogarkoli. Lahko pa okrepi zavedanje o potrebi po miru.

Miloš Šonc, Grosuplje