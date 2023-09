Afriška prašičja kuga: bojijo se tistih, ki imajo v garaži prašiča namesto fiča

Afriška prašičja kuga se na Hrvaškem širi bliskovito hitro. Pri domačih prašičih so jo prvič potrdili konec letošnjega junija, doslej že na 645 kmetijskih gospodarstvih. Potrdili so jo tudi pri petih divjih prašičih, zato so možnosti, da bi se Slovenija tej bolezni izognila, skoraj nične.