Erjavec je več kot 25 let delal na POP TV, kjer je vodil vremensko oddajo v oddaji 24ur, spomnijo se ga tudi v vlogi voditelja oddaj »1, 2, 3, kdo dobi« in Sanjska ženska. »Robi, pogrešali te bomo. Hvala ti za vse. Izjemen, srčen, duhovit. Veliko srce,« so ob tem zapisali na portalu 24ur.

Erjavec je delal tudi kot radijec. Radijsko kariero je začel v Trebnjem na radiu Max, predvsem Dolenjci pa so ga radi dolga leta spremljali na radiu Krka. Številni ga poznajo tudi kot povezovalca na različnih prireditvah, poroča Žurnal24.

Po navedbah slednjega naj bi Erjavec dopoldne nenadoma umrl, kljub prihodu reševalcev mu ni bilo pomoči.