V ponedeljek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju do 17, najvišje dnevne od 26 do 29, na Goriškem do 31 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V sredo bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji nastale Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi vetrovi vzhodnih smeri priteka topel in suh zrak.

Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.