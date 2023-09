»Ne smemo dovoliti, da geopolitična vprašanja posegajo v dnevni red razprav G20,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal brazilski predsednik. »Ne zanima nas razdeljen G20. Potrebujemo mir in sodelovanje namesto konfliktov,« je dodal.

Voditelji G20 so razdeljeni glede ruskega posredovanja v Ukrajini. Srečanje v New Delhiju je tudi letos potekalo brez ruskega predsednika Vladimirja Putina, tokrat pa se ga ni udeležil niti kitajski predsednik Xi Jinping.

Predsedujoči Indiji je na vrhu sicer uspelo doseči soglasje o skupni izjavi, ki je omilila prejšnjo obsodbo vojne v Ukrajini. Skupina G20 je tako v izjavi obsodila uporabo sile za pridobitev ozemlja, vendar se je vzdržala neposredne omembe Rusije.

Predstavnik organizatorjev srečanja v New Delhiju Amitabh Kant je v soboto po poročanju AFP povedal, da je bila Brazilija med državami, ki so pomagale doseči ta kompromis.

Udeleženci vrha so danes obiskali spomenik, posvečen Mahatmi Gandhiju, enemu od voditeljev indijskega boja za osvoboditev izpod britanske kolonialne oblasti. Indijski premier Narendra Modi je ob prihodu k spomeniku Raj Ghat nadel voditeljem držav in vlad šale okoli vratu, nato pa so položili vence k spomeniku.

Predsednik ZDA Joe Biden, nemški kancler Olaf Scholz in drugi so se poklonili Gandhiju z minuto molka. Med udeleženci slovesnosti je bil tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je na vrhu zastopal Kremelj. To je bilo drugače kot na lanskem vrhu G20 v Indoneziji, ki ga je Lavrov predčasno zapustil, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Obisk spomenika Gandhiju je bil edini dogodek zunaj prizorišča vrhunskega zasedanja, ki so se ga voditelji udeležili skupaj pred kamerami. A kot lani tudi tokrat niso posneli skupne fotografije, ki je bila stalnica na prejšnjih takšnih srečanjih.

Lavrov je srečanje v New Delhiju označil za »uspešno«. »Uspeli smo preprečiti poskuse Zahoda, da 'ukrajinizira' dnevni red vrha,« je dejal ob zaključku. Zadovoljen je, da sklepna izjava z vrha »sploh ne omenja Rusije«. »Indijsko predsedstvo je resnično uspelo združiti udeležence G20, ki predstavljajo globalni jug,« je dodal, pri tem pa po navedbah AFP imel v mislih Brazilijo, Južno Afriko, Indijo in Kitajsko.

Skupino G20 sestavljajo Nemčija, Savdska Arabija, Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Južna Koreja, ZDA, Francija, Indija, Indonezija, Italija, Japonska, Mehika, Združeno kraljestvo, Rusija, Južna Afrika, Turčija in Evropska unija. Na srečanju v New Delhiju so ponudili sedež stalne članice še Afriški uniji.

Sklepna izjava z vrha ne vsebuje poziva k dokončni opustitvi fosilnih goriv. Namesto tega voditelji skupine G20, ki predstavlja 80 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov, priznavajo, da v skladu s priporočili Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija "zahteva hitro, globoko in trajno zmanjšanje globalnih emisij toplogrednih plinov za 43 odstotkov do leta 2030 glede na ravni iz leta 2019".

V izjavi so še navedli, da podpirajo prizadevanja za potrojitev zmogljivosti obnovljive energije na svetovni ravni do leta 2030, hkrati pa so obljubili, da bodo okrepili ukrepe za boj proti podnebnim spremembam.

Naslednji vrh G20 bo junija 2024 v Riu de Janeiru. Brazilski predsednik je danes za indijske medije povedal, da se ga lahko brez skrbi udeleži tudi Putin, čeprav je zanj razpisana mednarodna tiralica. »Če sem jaz predsednik in pride on v Brazilijo, v nobenem primeru ne bo aretiran,« je dejal Lula.

Ameriški predsednik Biden je z vrha G20 danes odpotoval v Vietnam, kjer bo po pričakovanjih govoril z gostitelji med drugim o sodelovanju v proizvodnji polprevodnikov in pridobivanju redkih kovin, ki so potrebne za izdelavo visoko tehnoloških naprav, kot so pametni telefoni in baterije za električne avtomobile, poroča AFP.