Drugi interventni zakon je v veljavo stopil 2. septembra, med drugim pa predvideva skrajšanje postopkov za zaposlovanje tujcev, ki se bodo zaposlili v poklicih, potrebnih za odpravo posledic poplav (minister za delo Luka Mesec je pred časom omenjal krovce, montažerje in podobno), ter prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in bivanje v Sloveniji.

Zavod RS za zaposlovanje bo moral skladno z zakonom izdajo delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem za zaposlitev in delo tujih delavcev reševati prednostno, postopke bo moral zaključiti najpozneje v 10 dneh. Tujci bodo tako lahko za delo poprijeli, še preden jim bo upravna enota izdala enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Rok za to je namreč tri mesece.

Podzakonskega akta s poklici in dejavnostmi, kjer se bo zaposlovalo, sicer še ni. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za delo, je v pripravi. Odredba bo podpisana in objavljena v najkrajšem možnem času, predvidoma do konca naslednjega tedna, so dodali.

Razkrili so še, da so v teku tudi izvedbeni dogovori med pristojnimi organi, ki bodo ukrep izvajali v praksi. Za uspešno in ažurno izvajanje je treba še dokončno doreči sistem za izmenjavo vlog med Upravno enoto Celje in zavodom za zaposlovanje, da bo poskrbljeno za ustrezno selekcioniranje vlog in prioritetno obravnavo, so dodali.

Kdaj gre pričakovati prve tuje delavce po novem sistemu, na ministrstvu niso navedli, poudarili pa so, da največ vlog pričakujejo iz držav nekdanje Jugoslavije. Prav tako si delovno silo obetajo iz Ukrajine, Gruzije, Moldavije, a v manjšem obsegu.

»O številu je težko govoriti, že sedaj pa zavod za zaposlovanje mesečno prejme med 4000 in 5000 vlog za izdajo soglasij ali dovoljenj po bilateralnih sporazumih o zaposlovanju. Precej tovrstnih vlog se bo sedaj skušalo vlagati na podlagi interventnega zakona, ki omogoča bistveno hitrejši začetek dela, ki bo možen že na podlagi izdanega soglasja ali dovoljenja Zavoda brez čakanja na odločitev upravne enote o izdaji enotnega dovoljenja,« so pristavili.

Na vprašanje, ali je v načrtu kakšno organizirano iskanje teh delavcev, so odgovorili, da zavod za zaposlovanje skupaj s pristojnimi organi v BiH in Severni Makedoniji načrtuje ciljno iskanje kandidatov v teh dveh državah, pozneje naj bi se določilo še kakšno drugo državo.

Na zavodu so za STA opisali načrte v BiH, kjer ta mesec organizirajo štiri dogodke, na katerih se bodo lahko slovenski delodajalci povezali s tamkajšnjimi iskalci zaposlitve.

»Trenutno še sprejemamo prijave slovenskih delodajalcev na dogodke, ki se bodo odvili v Sarajevu, Zenici, Banja Luki in Tuzli od 25. do 28. septembra, do sedaj pa smo prejeli že več kot 50 prijav delodajalcev - največ jih je srednje velikih in velikih delodajalcev, medtem ko po dejavnosti prevladujejo prijavljeni iz zdravstva in socialnega varstva ter predelovalnih dejavnosti,« so povedali.

Pojasnili so še, da delodajalci glede sprememb na tem področju že povprašujejo.

Ukrep sicer predvsem delodajalci zelo pozdravljajo, na drugi strani pa se porajajo tudi strahovi, da ga bodo podjetja zlorabljala. Minister Mesec je zato napovedal skrben nadzor. Za zlorabo tega ukrepa bo lahko sicer Inšpektorat RS za delo izrekel 30.000 evrov kazni.