V Rusiji in na zasedenih ozemljih v Ukrajini danes glavni dan regionalnih volitev

V Rusiji in na ozemljih v Ukrajini, ki jih ta zaseda, je danes glavni dan regionalnih in lokalnih volitev. Volivci med drugim volijo nove guvernerje regij, regionalne parlamente in župane. Ukrajina in njene zahodne zaveznice so volitve na zasedenih ozemljih v Ukrajini obsodile kot lažne in napovedale, da izidov ne bodo priznale.