Dvojno slovensko zmagoslavje pred približno 5000 obiskovalci je preprečila Japonka Ai Mori. Lanska zmagovalka Kopra je osvojila drugo mesto. Mori, svetovna prvakinja v težavnosti iz Berna, je osvojila višino 44+.

Garnbret je lansko koprsko premiero končala na drugem mestu, kar je bilo za olimpijsko in svetovno šampionko kar precejšnje razočaranje. Tokrat je bila bolj zanesljiva. Vodila je že po kvalifikacijah in polfinalu. V ženskem finalu pa je edina osvojila vrh smeri ob glasnem spodbujanju navijačev v Kopru.

»Sem res uživala v Kopru, ne vem, če sem bila kadarkoli na katerikoli tekmi tako sproščena, tako v kvalifikacijah kot v polfinalu in zdaj še v finalu. Končno sem tudi jaz dobila prvo mesto v Kopru, lani je bilo sicer tisto razočaranje ob drugem mestu, zdaj končno zmaga. To je bila tudi moja zadnja tekma letos in seveda je lepo sezono tekmovanj končati na vrhuncu, še boljše pa je, ko zmagaš doma. Sem izjemno hvaležna navijačem, vsem, ki so nas podprli,« je dejala Garnbret v prvi izjavi za RTV Slovenija.

Dvaindvajsetletna Radovljičanka Lukan se je v finalu zelo dobro odrezala. Kot peta po polfinalu je z odločnim plezanjem prišla najvišje do takrat. Njen pohod proti vrhu smeri se je ustavil na višini 40+, kljub temu, da je pri plezanju izgubila vrečko z magnezijevim prahom. Gre za osnovno opremo plezalcev, uporablja se za sušenje rok, saj absorbira vlago in je z njim varnejši oprijem.

Lukan, ki je zaradi poškodbe kolena izpustila balvanski del sezone, povratek na tekmovalne stene pa je bil povezan tudi z rehabilitacijo, je pred svetovnim prvenstvom v Bernu julija presenetljivo zmagala na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Brianconu v Franciji.

Mia Krampl, ki je napredovala s sedmim izidom polfinala, je tekmovanje končala kot osma. Njen nastop v finalu se je končal zelo hitro na višini 11+.

Japonski najstnik, komaj 16-letni Sorato Anraku, je pred tem postal zmagovalec tekme v Kopru v moškem finalu. Edini slovenski finalist v moški konkurenci na domači steni na Bonifiki Potočar je osvojil osmo mesto.

Potočar je lani prav v Kopru osvojil premierno zmago v konkurenci svetovnega pokala. Letos je bil po sezoni razočaranj vesel že uvrstitve v finale. Potočar, v kvalifikacijah je bil 21., v polfinalu sedmi, je v finalu dosegel višino 18+.

Američan Jesse Grupper je osvojil drugo mesto, olimpijski prvak iz Španije Albeto Gines Lopez je bil tretji. Zmagovalec Kopra Anraku, ki prepričljivo vodi v seštevku svetovnega pokala v težavnosti, je tako kot Garnbret zmogel smer povsem do vrha.

Po Kopru bo v svetovnem pokalu sledila še zadnja tekma konec septembra na Kitajskem, kjer se obeta kar precejšen osip udeležbe. Slovenci namreč pogledujejo proti dodatnim olimpijskim kvalifikacijam konec oktobra v Lavalu v Franciji, kjer bosta na voljo ena ženska in ena moška vozovnica za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Janja Garnbret si je svojo olimpijsko vozovnico že zagotovila kot zmagovalka olimpijske kombinacije na svetovnem prvenstvu avgusta v Bernu.