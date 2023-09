Kot so v petek po poročanju agencije Reuters sporočili iz podjetja, bodo v ponedeljek za najmanj teden dni ustavili proizvodnjo v svoji tovarni v kraju Kvasiny na vzhodu države. Ob tem pa niso izključili tudi možnosti zmanjšanja proizvodnje v glavnem obratu v mestu Mlada Boleslav, kjer proizvodni proces za zdaj poteka še brez sprememb.

Po njihovih navedbah so težave z dobavami sestavnih delov za motorje z notranjim zgorevanjem v Sloveniji prizadele celoten Volkswagnov koncern, posledice tega pa bo v prihodnjem obdobju občutila tudi Škoda Auto. »Naše ekipe delajo na tem, da bi čim bolj zmanjšale vpliv na proizvodnjo in našim strankam dostavile čim več avtomobilov,« so zagotovili v podjetju Škoda Auto.

Kot še poroča Reuters, avtomobilska industrija, katere glavni predstavnik je prav Škoda Auto, predstavlja hrbtenico češke proizvodne industrije. Češkemu podjetju pa je letos uspelo tudi obrniti trend stagnacije in padca naročil iz prejšnjih let.

Zaradi manjkajočih sestavnih delov je bil primoran Volkswagen v preteklem tednu že napovedati zmanjšanje proizvodnje avtomobilov v svojih tovarnah v Hannovru in Wolfsburgu, v Palmeli pri Lizboni pa bodo obratovanje z 11. septembrom za dva meseca popolnoma ustavili. V Wolfsburgu bodo medtem, začenši z istim dnem, zmanjšali število posameznih izmen.

Direktor nabave v Volkswagnu Dirk Grosse-Loheide je ta teden za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da vrzel, ki je nastala zaradi težav podjetja KLS Ljubno, trenutno zapolnjujejo drugi dobavitelji. Načrt reševanja težav zaradi pomanjkanja sestavnih delov iz Slovenije nameravajo v podjetju pripraviti do konca septembra, zaplet pa rešiti do konca leta. Ob tem je zatrdil, da sodelovanja s slovenskim dobaviteljem ne nameravajo prekiniti, saj gre za »odličnega dobavitelja, ki ga želimo obdržati«.