Evenepoel do etapne zmage, med favoriti brez sprememb

Belgijski as Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Sauveterre-de-Bearna do Larra-Belague je na zaključnem vzponu v dvoboju ubežnikov strl Francoza Romaina Bardeta. Med favoriti ni prišlo do razlik, še naprej pred slovenskim asom Primožem Rogličem vodi Američan Sepp Kuss.